CONICET y Salud impulsan una investigación clave sobre Hantavirus en Catamarca

El reciente brote de Hantavirus que encendió las alarmas en el país impulsó el desarrollo de distintas acciones de monitoreo e investigación científica destinadas a ampliar el conocimiento sobre la circulación del virus y sus posibles reservorios naturales. En este contexto, un equipo del CONICET, encabezado por el investigador Ignacio Ferro, referente del Instituto de Ecorregiones Andinas, lleva adelante un trabajo de campo en la provincia de Catamarca con el acompañamiento y la colaboración del Ministerio de Salud.

La iniciativa tiene como objetivo principal conocer el panorama provincial respecto de los roedores que habitan en distintos ambientes del territorio catamarqueño, una información considerada de gran relevancia para fortalecer las estrategias de vigilancia epidemiológica y prevención.

Según explicó Ignacio Ferro, las tareas que se desarrollan en Catamarca forman parte de un trabajo más amplio que abarca distintas zonas del noroeste argentino. El investigador señaló que se trata de una vigilancia epidemiológica activa de los posibles reservorios de Hantavirus, una labor que busca obtener información precisa sobre la presencia de especies capaces de alojar el virus en ambientes naturales.

Trabajo de campo en ambientes silvestres

Uno de los aspectos centrales de la investigación es el estudio directo de los espacios donde habitan los roedores que pueden actuar como reservorios del Hantavirus. De acuerdo con lo explicado por Ferro, estos animales son silvestres y no forman parte de los entornos urbanos.

"Nuestro trabajo consiste en llegar al lugar natural, porque los roedores que transmiten el Hantavirus o los reservorios de estos son silvestres, es decir, no entran a las ciudades", indicó el investigador al describir la metodología empleada por el equipo científico.

Esta característica determina que las tareas de monitoreo se desarrollen en ambientes naturales seleccionados específicamente para la búsqueda y captura de ejemplares. Allí se implementan procedimientos diseñados para obtener muestras biológicas que permitan conocer la situación epidemiológica de cada área relevada.

Cómo se realiza la investigación

La labor científica contempla una serie de pasos destinados a obtener información precisa sobre los animales capturados y la posible presencia del virus.

Entre las acciones desarrolladas por el equipo se destacan:

Búsqueda de ambientes silvestres donde habitan los posibles reservorios.

Instalación de trampas de captura especialmente diseñadas para el ingreso de los roedores.

Captura de ejemplares vivos mediante jaulas.

Anestesia de los animales para realizar procedimientos seguros.

Extracción de muestras de sangre.

Análisis de laboratorio de las muestras obtenidas.

Identificación de secuencias asociadas al Hantavirus.

Ferro explicó que las trampas utilizadas funcionan como pequeñas jaulas en las que los roedores ingresan de manera controlada. Una vez capturado el ejemplar, se procede a la toma de una muestra de sangre con el animal anestesiado, garantizando así las condiciones necesarias para el estudio.

Posteriormente, las muestras son sometidas a análisis específicos con el objetivo de determinar si presentan o no secuencias vinculadas al Hantavirus. Los resultados obtenidos permiten generar información científica fundamental para comprender la situación de cada región estudiada.

La colaboración del Ministerio de Salud

La investigación cuenta además con la participación y colaboración del Ministerio de Salud de la provincia, organismo que acompaña el desarrollo de las tareas epidemiológicas debido a la importancia que reviste el conocimiento de las especies de roedores presentes en el territorio provincial.

La articulación entre el sistema científico y las autoridades sanitarias busca fortalecer las herramientas disponibles para la vigilancia epidemiológica, permitiendo generar información actualizada sobre los posibles reservorios del virus y su distribución en distintas áreas de Catamarca.

Desde esta perspectiva, el relevamiento de especies y el análisis de muestras constituyen elementos fundamentales para ampliar el conocimiento sobre la dinámica de estos animales en la provincia y aportar datos que puedan resultar de utilidad para futuras acciones vinculadas a la salud pública.

Conocer para prevenir

El trabajo encabezado por Ignacio Ferro y desarrollado por el equipo del CONICET representa una iniciativa orientada a profundizar el conocimiento sobre los roedores silvestres que habitan en Catamarca y otras regiones del noroeste argentino. En un contexto marcado por la preocupación generada por el brote de Hantavirus registrado en los últimos meses, la investigación busca aportar evidencia científica mediante el monitoreo directo de los ambientes naturales y el análisis de posibles reservorios del virus.

La información que surja de este estudio permitirá contar con un panorama más preciso sobre la presencia de especies asociadas al Hantavirus en la provincia, fortaleciendo así las acciones de vigilancia epidemiológica impulsadas en conjunto por la comunidad científica y el sistema de salud.