Con eje en la minería y la innovación, la UNCA abrió los congresos nacionales de Ingeniería

Con un acto inaugural realizado en la Plaza Raúl Alfonsín, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) dio apertura al 8.º Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) y al 14.º Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería (CAEDI).

Los encuentros reúnen en Catamarca a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de la ingeniería de todo el país, generando un espacio destinado a compartir conocimientos, presentar desarrollos y debatir los desafíos actuales tanto de la disciplina como de su enseñanza.

La apertura contó con la presencia del vicerrector de la UNCA, Ing. Carlos Savio; la decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Mgter. Natalia Fernández; autoridades y decanos de distintas unidades académicas; y la ministra de Minería de Catamarca, Olga Teresita Regalado, entre otras autoridades provinciales y nacionales.

Uno de los principales datos que refleja la dimensión de los congresos es la presentación de más de 340 trabajos de investigación, vinculados con diferentes áreas de la ingeniería. La cantidad de trabajos pone de relieve la amplitud temática del encuentro y la participación de investigadores provenientes de distintos puntos del país.

Más de 340 investigaciones y protagonismo estudiantil

La programación de los congresos contempla trabajos relacionados con diversas áreas de la ingeniería, con una presencia destacada de investigaciones vinculadas a la realidad productiva y tecnológica del país. La Mgter. Natalia Fernández, decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, destacó durante la apertura la dimensión científica y académica del encuentro.

"Estamos en la apertura de un congreso que va a reunir más de 340 trabajos de investigadores de ingeniería de todo el país", señaló.

La participación de los estudiantes también ocupa un lugar destacado dentro de la agenda. Fernández adelantó que la jornada siguiente estaría destinada a una participación especialmente importante de jóvenes vinculados con las carreras de ingeniería. "Mañana viernes vamos a tener la participación de los jóvenes, con 62 trabajos de estudiantes de carreras de ingeniería", señaló la decana.

De esta manera, los congresos no solo concentran la producción científica y académica de investigadores y profesionales, sino que también incorporan el trabajo desarrollado por quienes actualmente se encuentran en formación.

Entre los principales datos de la convocatoria se destacan:

8.º Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) .

. 14.º Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería (CAEDI) .

. Más de 340 trabajos de investigación .

. 62 trabajos de estudiantes de carreras de ingeniería .

. Participación de investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de todo el país.

Minería, innovación y desafíos para el desarrollo

Durante la jornada inaugural se desarrolló el panel "Minería en Argentina: territorio, innovación y desafíos para el desarrollo", que reunió a referentes de los sectores público, académico y productivo.

El espacio permitió abordar la actividad minera desde distintas perspectivas y establecer un vínculo directo entre el desarrollo del sector, la formación universitaria y los conocimientos necesarios para afrontar los desafíos asociados a la actividad.

El panel estuvo integrado por:

Dr. Luis Lucero , secretario de Minería de la Nación.

, secretario de Minería de la Nación. Olga Teresita Regalado , ministra de Minería de Catamarca.

, ministra de Minería de Catamarca. Julio Bruna Novillo , presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

, presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Roberto Cacciola , presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros.

La moderación estuvo a cargo del senador nacional Ing. Flavio Fama. La composición del panel permitió reunir en un mismo espacio a representantes de organismos públicos, instituciones vinculadas al conocimiento y actores de la actividad productiva minera, en línea con el eje propuesto para la jornada inaugural.

La minería como campo laboral para los ingenieros

Durante su intervención, el secretario de Minería de la Nación, Dr. Luis Lucero, destacó la importancia de participar del encuentro y de generar espacios de diálogo entre la actividad minera y la formación universitaria.

"La minería va a ser un campo de trabajo para muchos egresados de las carreras de ingeniería", señaló Lucero. El funcionario valoró la posibilidad de compartir con la comunidad universitaria un panorama sobre la actualidad del sector y agradeció la invitación a participar del Congreso.

Su intervención puso el foco en la relación entre la formación de profesionales y las necesidades de la actividad minera, estableciendo un vínculo entre el ámbito académico y el desarrollo productivo. En ese mismo marco, la secretaria de Investigación de la Facultad, Mgter. Sofía Gómez, explicó que los trabajos presentados en los congresos abarcan diferentes áreas de la ingeniería.

"Fundamentalmente nos concentramos en la actividad minera de Catamarca, pero también tenemos otras actividades como la inteligencia artificial, la educación, los recursos energéticos y muchos temas relacionados a la ingeniería en nuestro país", detalló.

La definición refleja la amplitud temática de las investigaciones que forman parte del encuentro, con la minería de Catamarca como uno de los ejes centrales, pero junto con otras áreas como la inteligencia artificial, la educación y los recursos energéticos.

Innovación y articulación institucional

La decana Natalia Fernández también destacó la articulación institucional que atraviesa el encuentro y vinculó esta experiencia con el aniversario del Nodo Tecnológico.

Según explicó, en el marco de esa celebración, ambas instituciones se unen para celebrar la innovación. La referencia a la articulación institucional se suma a la propia estructura de los congresos, que reúnen a diferentes actores vinculados con la investigación, la formación y la actividad profesional de la ingeniería.

El encuentro se plantea así como un ámbito para compartir conocimientos y desarrollos, pero también para fortalecer los vínculos entre la universidad y los organismos relacionados con las actividades productivas y profesionales.

UNCA y SEGEMAR firmaron un convenio de cooperación

En el marco de los congresos también se concretó la firma de un convenio de cooperación entre la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

El acuerdo está orientado a fortalecer la articulación académica y profesional y permitirá avanzar en acciones de cooperación y generar nuevas oportunidades para la formación de estudiantes. El presidente de SEGEMAR, Julio Bruna Novillo, destacó el valor de profundizar el vínculo con la Universidad.

"Es un placer interactuar con la Universidad, darle todo el apoyo, generar alianzas estratégicas para formar profesionales y generar conocimiento que demandan los proyectos mineros, que será importante para el desarrollo del territorio", expresó.

La firma del convenio incorpora una dimensión concreta a la articulación planteada durante el encuentro, al establecer nuevas posibilidades de cooperación entre la institución universitaria y el organismo especializado.