Salud llegó al paraje Las Vallas con un operativo de atención y asistencia odontológica

Con el propósito de continuar fortaleciendo y garantizando el acceso a la salud en toda la provincia, especialmente en aquellos sectores alejados de los principales centros urbanos, se llevó adelante un operativo sanitario en el paraje Las Vallas, perteneciente a la localidad de Pozo de Piedra.

La jornada estuvo a cargo del equipo del Área Programática N°11, con sede en Belén, que trabajó conjuntamente con la Dirección de Odontología. La intervención estuvo orientada a brindar atención directa a los habitantes de esta comunidad, donde las distancias y las características geográficas representan dificultades para llegar a los establecimientos sanitarios.

El despliegue de los equipos de Salud respondió a la necesidad de acercar prestaciones a poblaciones que, por encontrarse en lugares de difícil acceso, no siempre cuentan con las mismas posibilidades de concurrir a un centro de atención. En ese contexto, los operativos territoriales permiten trasladar los servicios hasta los parajes y realizar controles y acciones preventivas directamente en las comunidades.

La actividad desarrollada en Las Vallas se inscribió en esa línea de trabajo, con una jornada que reunió distintas prestaciones vinculadas con la salud bucodental y el seguimiento de las condiciones sanitarias de las personas atendidas.

Catorce personas recibieron controles

Durante el operativo fueron asistidas 14 personas, a quienes se les practicaron diferentes atenciones destinadas al cuidado de la salud bucal y al control de sus libretas sanitarias.

Entre las prestaciones realizadas se incluyeron controles bucodentales, revisión de libretas sanitarias y consejería sobre la técnica correcta de cepillado. Además, como parte de las acciones de prevención y promoción de hábitos de higiene, se entregaron cepillos y pasta dental.

Las intervenciones combinaron la atención directa con recomendaciones para el cuidado cotidiano de la salud oral. La consejería sobre la técnica de cepillado constituyó uno de los componentes de la jornada, al brindar orientación sobre una práctica fundamental para la higiene bucodental.

La entrega de elementos de higiene también formó parte de la asistencia, de manera que las personas atendidas contaran con cepillos y pasta dental para incorporar las recomendaciones recibidas a sus hábitos diarios. El control de las libretas sanitarias, por su parte, integró el conjunto de prestaciones desarrolladas durante la visita. De esta manera, el operativo no se limitó a una única intervención, sino que contempló diferentes aspectos de la atención sanitaria en el paraje.

Estudiantes y docentes en la Caminata Solidaria

Una particularidad de esta jornada fue el acompañamiento de alumnos y docentes de escuelas secundarias que trabajan en el proyecto escolar denominado "Caminata Solidaria".

Los integrantes de la comunidad educativa participaron junto con los equipos de Salud en el desarrollo de la actividad, sumándose a una iniciativa que vinculó la asistencia sanitaria con el trabajo que llevan adelante las instituciones educativas a través de ese proyecto.

La presencia de estudiantes y docentes aportó la participación del ámbito escolar a una jornada desarrollada en una comunidad alejada de los centros urbanos. Su acompañamiento se produjo en el marco de la propuesta denominada Caminata Solidaria, que forma parte del trabajo de las escuelas secundarias involucradas.

De este modo, el operativo reunió a los equipos sanitarios del Área Programática N°11 y de la Dirección de Odontología con integrantes de las instituciones educativas, en una actividad realizada en el paraje Las Vallas, dentro de la jurisdicción de Pozo de Piedra.

Los 17 kilómetros de senderos montañosos que dificultan el acceso

El director de Odontología, Guillermo Barrionuevo, destacó la importancia de estas acciones y puso el foco en las condiciones particulares que enfrentan las comunidades ubicadas en zonas inhóspitas. Al referirse a las dificultades para llegar hasta los centros asistenciales, explicó que en esos sectores el acceso puede realizarse a pie o a lomo de mula, mediante recorridos que superan los 17 kilómetros de senderos montañosos.

Barrionuevo describió las características del territorio y señaló que esas condiciones hacen dificultosa la llegada a los servicios de salud. Su explicación permite dimensionar las distancias y los obstáculos que deben afrontar los habitantes de estos parajes cuando necesitan trasladarse para recibir atención.

El director sostuvo que la importancia de los operativos está vinculada precisamente con esa realidad geográfica. En comunidades donde el acceso a un centro sanitario requiere recorrer extensos caminos de montaña, la llegada de los equipos de Salud representa una forma de acercar las prestaciones y facilitar la realización de controles.

La referencia a los más de 17 kilómetros de senderos montañosos también permite comprender por qué estas intervenciones adquieren relevancia en localidades alejadas. La posibilidad de recibir atención en el propio paraje evita que las personas deban afrontar, para cada control o consulta contemplada en la jornada, las dificultades de desplazamiento mencionadas por el funcionario.