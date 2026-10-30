OSEP presentó un innovador modelo de gestión de la diabetes con IA

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) presentó su modelo de modernización del Programa Integral de Diabetes durante el V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), que se desarrolló los días 28 y 29 de octubre en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. La participación de la institución catamarqueña estuvo representada por el director de la Obra Social, Leopoldo Marchetti, y el gerente general, Horacio Campazzo, quien tuvo a su cargo la disertación en la que expuso los principales avances y características del nuevo sistema de gestión.

La presentación estuvo centrada en la incorporación de tecnología digital e inteligencia artificial a los procedimientos administrativos y médicos vinculados con la atención de personas con diabetes. La experiencia compartida permitió mostrar cómo OSEP avanzó en la transformación de su Programa Integral de Diabetes, mediante herramientas destinadas a simplificar los trámites, optimizar las auditorías y fortalecer el seguimiento de los afiliados que requieren controles permanentes.

El eje de la exposición fue la implementación de Diabess, una plataforma digital que se encuentra vigente desde el pasado 18 de agosto y que fue incorporada para realizar el empadronamiento y reempadronamiento de los beneficiarios de OSEP al Programa Integral de Diabetes.

La iniciativa representa un cambio en la modalidad de gestión que se utilizaba anteriormente, ya que reemplazó los formularios impresos y el procedimiento que debía completar el afiliado mediante el envío de documentación por correo electrónico. Con el nuevo mecanismo, la responsabilidad de cargar la información y los documentos necesarios recae directamente en el médico tratante, quien realiza el procedimiento a través de la plataforma.

Diabess: el reemplazo de los trámites impresos

Uno de los aspectos centrales de la modernización presentada por OSEP es la simplificación del proceso de incorporación y actualización de los afiliados al Programa Integral de Diabetes.

Hasta la implementación de Diabess, los beneficiarios debían realizar gestiones que incluían formularios impresos y el envío de documentación mediante correo electrónico. La nueva herramienta modificó ese circuito administrativo y estableció un procedimiento digital en el que interviene directamente el profesional médico responsable de la atención del paciente.

De esta manera, el médico tratante carga la documentación requerida en la plataforma, lo que permite organizar la información clínica y facilitar su posterior evaluación por parte de los equipos de auditoría de la Obra Social.

La transformación no se limita a la digitalización de los formularios. También incorpora herramientas de inteligencia artificial (IA) para optimizar los procesos de auditoría médica, mejorar el seguimiento de las personas con diabetes y fortalecer las acciones de prevención de complicaciones vinculadas con enfermedades crónicas.

Durante su exposición, Campazzo explicó que la integración de diferentes recursos tecnológicos permite avanzar hacia una gestión más organizada y basada en información disponible para la toma de decisiones.

Horacio Campazzo

Inteligencia artificial aplicada a la auditoría médica

La incorporación de inteligencia artificial constituye uno de los componentes más relevantes del modelo presentado por OSEP en el encuentro nacional. La herramienta tecnológica analiza la documentación clínica que se incorpora al sistema y genera un informe destinado al profesional responsable de realizar la auditoría médica.

Este procedimiento permite que el auditor disponga de información previamente organizada al momento de evaluar cada solicitud. De esa manera, la tecnología interviene en el procesamiento y la sistematización de los datos, facilitando el trabajo profesional y reduciendo los tiempos administrativos.

Según explicó el gerente general, la utilización de inteligencia artificial permite disminuir entre cinco y seis días los tiempos operativos de tramitación. Se trata de una reducción vinculada con la optimización del circuito de evaluación y organización de la documentación.

Sin embargo, Campazzo remarcó que la incorporación de esta tecnología no reemplaza la intervención profesional ni modifica la responsabilidad sobre las decisiones médicas. La resolución final de cada solicitud continúa estando a cargo del auditor, quien analiza la información y determina el resultado correspondiente.

Las dificultades geográficas de Catamarca

Durante la presentación, Campazzo también puso en contexto las particularidades territoriales de Catamarca y los desafíos que representan para garantizar una atención oportuna de las personas con diabetes. El gerente general señaló que las características geográficas de la provincia, la existencia de localidades alejadas y la marcada escasez de médicos especialistas constituyen dificultades para asegurar que todos los pacientes puedan acceder a los controles necesarios en los tiempos correspondientes.

Frente a esta realidad, OSEP tomó la diabetes como una patología de relevancia para implementar un modelo de gestión que permitiera mejorar los mecanismos de identificación, empadronamiento y seguimiento de los afiliados.

La respuesta institucional incluyó tanto la incorporación de herramientas digitales como la ampliación de los profesionales habilitados para realizar determinadas gestiones dentro del programa.

En ese sentido, la Obra Social permitió que médicos clínicos de cabecera puedan empadronar a pacientes con diabetes tipo 2, una decisión vinculada con la disponibilidad limitada de especialistas en la provincia. La medida busca ampliar las posibilidades de acceso al Programa Integral de Diabetes y facilitar la incorporación de pacientes a través de los profesionales médicos que se encuentran disponibles para su atención.

De esta manera, la modernización tecnológica se articula con una adaptación del funcionamiento del programa a las condiciones geográficas y sanitarias de Catamarca, donde las distancias y la escasez de especialistas representan obstáculos para garantizar los controles oportunos.

Seguimiento de los pacientes en tiempo real

Otro de los componentes destacados del sistema es la incorporación de tableros de control con indicadores específicos, que permiten disponer de información organizada sobre diferentes aspectos relacionados con la población afiliada y el funcionamiento del programa.

Estas herramientas reúnen datos demográficos, resultados, seguimiento de los pacientes y utilización de medicamentos. La información permite contar con una visión más amplia de la situación de las personas incorporadas al programa y facilita la identificación de necesidades particulares.

Además, los tableros posibilitan detectar alertas y establecer comunicaciones oportunas tanto con los pacientes como con sus médicos tratantes. La disponibilidad de indicadores en tiempo real, junto con el análisis automatizado de la información y la aplicación destinada a los profesionales médicos, conforma un esquema de gestión que busca mejorar la identificación de las personas con diabetes y fortalecer la continuidad de su seguimiento.

Durante el Congreso, Campazzo explicó que la integración de estas herramientas permite avanzar en una modalidad de trabajo basada en la prevención secundaria, la tecnología y la inteligencia artificial aplicada a la gestión de la salud.

En este contexto, la información deja de estar limitada a los trámites administrativos y adquiere un papel central para reconocer situaciones que requieren atención, identificar posibles alertas y facilitar la comunicación entre los equipos médicos y los afiliados.

Prevención secundaria y gestión de enfermedades crónicas

La experiencia presentada por OSEP estuvo enmarcada en el eje de prevención secundaria, tecnología e inteligencia artificial aplicada a la gestión sanitaria.

La propuesta apunta a mejorar los mecanismos de identificación y seguimiento de las personas con diabetes, utilizando herramientas digitales que permiten organizar los datos clínicos, facilitar las auditorías y disponer de indicadores para acompañar la evolución de los pacientes.

La incorporación de Diabess, la aplicación para profesionales médicos, los tableros de control y el análisis automatizado de información constituyen los principales elementos de este modelo. La diabetes fue seleccionada como una patología de relevancia para avanzar en esta transformación, considerando la necesidad de fortalecer los controles y las dificultades que presenta el territorio provincial para garantizar el acceso oportuno a especialistas.

En ese marco, la ampliación de las posibilidades de empadronamiento mediante médicos clínicos de cabecera para pacientes con diabetes tipo 2 se suma a las herramientas tecnológicas destinadas a mejorar el funcionamiento del programa.