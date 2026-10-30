Fin de semana XL por el Papa: quiénes tendrán hasta cuatro días de descanso en noviembre

La visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, tendrá un impacto particular en el calendario de actividades del país. El Gobierno nacional confirmó la implementación de tres jornadas de descanso, distribuidas entre el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, con el objetivo de facilitar la organización de los operativos de seguridad, los traslados y las distintas actividades previstas durante la estadía del Pontífice.

Sin embargo, la disposición no tendrá el mismo alcance en todas las jurisdicciones. Aunque se estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, las jornadas posteriores alcanzarán solamente a determinados distritos. Por ese motivo, el esquema de descanso variará de acuerdo con el lugar de residencia y la jurisdicción en la que se desarrollen las actividades laborales.

El cronograma contempla tres fechas diferenciadas. La primera será el lunes 9 de noviembre, cuando el feriado tendrá vigencia en todo el territorio nacional. La segunda corresponderá al martes 10 de noviembre, jornada que alcanzará exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba. Finalmente, el miércoles 11 de noviembre será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Esta distribución determina que no todos los trabajadores y habitantes del país tendrán la misma cantidad de días consecutivos de descanso. La extensión del período dependerá de los feriados establecidos para cada jurisdicción.

Buenos Aires y Córdoba

Uno de los aspectos centrales del calendario será el descanso extendido que tendrán los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba. En ambos distritos, el feriado del martes 10 de noviembre se sumará al descanso habitual del sábado 7 y domingo 8, además de la jornada nacional del lunes 9.

De esta manera, quienes se encuentren alcanzados por la medida en esas jurisdicciones podrán disfrutar de un fin de semana extralargo de cuatro días, comprendido entre el sábado 7 y el martes 10 de noviembre.

La secuencia permitirá concentrar cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral habitual, de acuerdo con el esquema de feriados anunciado por el Gobierno nacional. La diferencia respecto del resto del país estará dada precisamente por la incorporación del martes como día de descanso.

En Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, el calendario tendrá una continuidad que abarcará el fin de semana y los dos primeros días hábiles de la semana siguiente. Esta particularidad convierte a ambas jurisdicciones en las que contarán con el período de descanso más extenso durante esas fechas.

Cómo será el calendario en el resto del país

Para las demás provincias y jurisdicciones que no están incluidas en el feriado del martes 10 ni en el del miércoles 11, el cronograma tendrá un alcance más acotado. El feriado nacional del lunes 9 de noviembre permitirá contar con tres días consecutivos de descanso, al sumarse al sábado 7 y al domingo 8.

En esos territorios, la semana laboral comenzará el martes 10, ya que esa jornada no tendrá carácter de feriado general. Por lo tanto, el descanso adicional previsto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba no se extenderá al conjunto del país.

La situación será diferente en la provincia de Buenos Aires. Allí, el feriado del lunes 9 se combinará con el descanso exclusivo del miércoles 11, pero el martes 10 será una jornada laboral habitual. Esto significa que los habitantes de esa provincia tendrán una semana corta, aunque sin contar con cuatro días consecutivos de descanso.

El esquema quedará organizado de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba: fin de semana extralargo de cuatro días, desde el sábado 7 hasta el martes 10.

Resto del país: descanso de tres días, desde el sábado 7 hasta el lunes 9.

Provincia de Buenos Aires: feriado el lunes 9 y el miércoles 11, con actividad laboral el martes 10.

La distribución de las jornadas establece, así, diferentes períodos de descanso en función de la jurisdicción alcanzada por cada disposición.

Cómo se pagarán los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre

Otro punto importante del cronograma está relacionado con las condiciones laborales y la remuneración de quienes deban cumplir tareas durante alguna de las tres jornadas establecidas como feriado.

De acuerdo con la información difundida, los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre estarán alcanzados por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto implica que los empleados que deban prestar servicios durante esos días tendrán derecho a percibir el doble de la remuneración habitual correspondiente a la jornada trabajada.

La normativa contempla, de esta manera, un tratamiento específico para quienes deban cumplir con sus obligaciones laborales pese al establecimiento del feriado. El pago será equivalente al doble de la remuneración habitual del día de trabajo, siempre dentro de las condiciones correspondientes a las jornadas alcanzadas por la medida.

La aplicación del régimen dependerá de la jurisdicción en la que rija cada feriado. Por ese motivo, resulta necesario distinguir las fechas de alcance nacional de aquellas que fueron establecidas exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.