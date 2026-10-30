Sin adhesión al paro: los colectivos de GM y La Rubí circulan con normalidad

El paro de 24 horas convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este viernes en las empresas Líneas GM SRL y La Rubí SRL no registra adhesión, de acuerdo con la información relevada durante la jornada. Los colectivos están circulando con normalidad y mantienen los recorridos y las frecuencias habituales.

Fuentes oficiales y lectores de La Unión confirmaron que el servicio de transporte funciona sin interrupciones, pese a la convocatoria gremial que había anunciado una medida de fuerza de los choferes en reclamo de diferencias adeudadas. De esta manera, el paro anunciado para ambas empresas no se tradujo en una interrupción de las prestaciones. La circulación de las unidades y el cumplimiento de los servicios previstos marcaron el desarrollo de la jornada, en contraste con la medida de fuerza que el sindicato había comunicado.

La convocatoria de la UTA tenía como eje el reclamo por diferencias pendientes de pago. Sin embargo, durante este viernes, la situación observada en las calles mostró que los colectivos de GM y La Rubí continuaron prestando servicio, sin que se registrara adhesión al paro.

La UTA había desmentido un supuesto acuerdo con las empresas

La situación tuvo un antecedente inmediato durante la noche del jueves, cuando la UTA Seccional Catamarca-La Rioja difundió una aclaración para señalar que no había alcanzado ningún acuerdo con las empresas involucradas que permitiera dejar sin efecto la medida de fuerza prevista para este viernes.

El comunicado respondió a versiones sobre un supuesto entendimiento entre la representación sindical y las firmas Líneas GM SRL y La Rubí SRL. Frente a esas informaciones, el gremio buscó dejar expresamente aclarada su posición y sostuvo que la protesta continuaba vigente.

En el documento oficial, la organización sindical manifestó: "La UTA Seccional Catamarca-La Rioja informa que no se ha celebrado ningún acuerdo con LINEAS GM S.R.L. ni La Rubí S.R.L. que implique levantar la medida de fuerza anunciada para el viernes 30 de octubre".

La declaración tuvo como finalidad desmentir que existiera una resolución conjunta con las empresas para suspender el paro. De acuerdo con lo expresado por el sindicato, no se había comunicado ningún entendimiento que modificara la convocatoria original.

Diferencias adeudadas y reclamo de los trabajadores

El conflicto que motivó la convocatoria estuvo relacionado con diferencias adeudadas que el gremio reclama a las empresas. La medida de fuerza había sido planteada como una protesta de los choferes frente a esos montos pendientes, con una duración prevista de 24 horas.

No obstante, el planteo sindical no se limitó exclusivamente a las diferencias salariales. En su posicionamiento, la UTA también incorporó cuestionamientos relacionados con la actuación de una de las empresas durante una protesta anterior y con el despido de un trabajador.

Este aspecto agregó otro componente al conflicto entre la representación gremial y las firmas involucradas. La organización sindical denunció que un empleado de GM SRL fue despedido por haber participado en la anterior medida de fuerza, que había sido convocada por los mismos motivos que originaron la protesta anunciada para este viernes.

La denuncia por la desafectación fue incorporada por la UTA a sus planteos, vinculando la situación laboral del trabajador con su participación en una acción gremial previa. De esta manera, el reclamo presentado por el sindicato abarcó tanto las diferencias adeudadas como el cuestionamiento por la desvinculación del empleado.

El antecedente de una protesta anterior

La referencia a la medida de fuerza previa permite identificar la continuidad del conflicto. Según la denuncia sindical, el trabajador de GM SRL fue despedido luego de haber formado parte de aquella protesta, que también había sido convocada por los mismos motivos que fundamentaron el paro del 30 de octubre.

Para la UTA, ese episodio constituye uno de los puntos que forman parte de la disputa con la empresa. La representación gremial incorporó el despido a sus cuestionamientos y lo relacionó directamente con la participación del empleado en la anterior acción de fuerza.

Así, el conflicto presenta distintos aspectos: por un lado, el reclamo por diferencias adeudadas que motivó la convocatoria de 24 horas; por otro, la denuncia por el despido del trabajador de GM SRL y los cuestionamientos sindicales vinculados con la protesta anterior.

La aclaración difundida por la UTA durante la noche del jueves también se inscribió en ese escenario, al rechazar que hubiera existido un acuerdo con las dos empresas para levantar la medida anunciada.