Con más de 2.200 estudiantes protagonistas, comienza la tercera edición de la Expo Educativa

La Dirección General de Educación de la Municipalidad de la Capital se encuentra llevando adelante una nueva edición de la Expo Educativa 2026. Esta propuesta representa uno de los principales espacios institucionales destinados a visibilizar de forma directa las experiencias pedagógicas desarrolladas en las escuelas que componen el Sistema Educativo Municipal.

Por tercer año consecutivo, la iniciativa se despliega bajo la modalidad de clase abierta. Esta decisión metodológica permite que las familias y la comunidad en general ingresen de forma directa a las instituciones educativas, logrando conocer de cerca y en tiempo real los procesos de enseñanza y aprendizaje que se construyen diariamente en las aulas de la ciudad.

Al respecto de este acontecimiento, el director general de Educación, Néstor Toledo, celebró el inicio de las jornadas señalando de manera textual: «Es una alegría enorme presentar por tercer año consecutivo la Expo Educativa bajo la modalidad de clase abierta. Significa una oportunidad invalorable para abrir nuestras instituciones a sus comunidades y mostrar cómo desarrollamos los procesos pedagógicos en nuestras escuelas».

Protagonismo estudiantil y trabajo colectivo en las aulas

El desarrollo de esta exposición cuenta con un motor humano fundamental. El funcionario precisó que los más de 2.200 estudiantes que integran el sistema comunal son los verdaderos protagonistas de la iniciativa. Este vasto universo estudiantil no se encuentra solo, sino que está acompañado de manera activa por los docentes, los equipos directivos, el personal no docente y sus propias familias.

Durante el transcurso de la exposición, los alumnos tienen la oportunidad de presentar proyectos integrados e interdisciplinarios. Estas propuestas académicas articulan contenidos procedentes de diversas áreas del conocimiento, promoviendo de forma directa:

La integración de saberes transversales.

El aprendizaje colaborativo entre pares.

La participación ciudadana activa dentro de la dinámica escolar.

En la misma línea de reflexión, la secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco Azurmendi, enfatizó el profundo valor del esfuerzo compartido. La funcionaria indicó que la Expo representa el fruto tangible de un trabajo colectivo, el cual permite compartir con cada comunidad lo que se construye con absoluta dedicación dentro de las escuelas municipales.

De este modo, la Expo Educativa 2026 logra consolidarse firmemente como una instancia de encuentro e inclusión. Al mismo tiempo, pone en un alto valor institucional el compromiso institucional, la creatividad de los docentes y la excelencia en la formación de los niños de la Capital.

Cronograma oficial de presentaciones institucionales

Para ordenar la participación de las familias y la comunidad, las jornadas se encuentran distribuidas de manera cronológica abarcando los diferentes niveles educativos durante el mes de agosto:

Lunes 10/8: Nivel Inicial (Esc. 1 y 2)

Martes 11/8: Nivel Inicial (Esc. 3)

Miércoles 12/8: Escuela Primaria N° 1

Jueves 13/8: Escuela Primaria N° 2

Viernes 14/8: Escuela Primaria N° 3

Martes 18/8: Nivel Secundario (Esc. Cané)

Miércoles 19/8: Nivel Secundario (Esc. Levene)

Horarios de visita según el nivel educativo

Las actividades de las clases abiertas se rigen por franjas horarias específicas según el nivel de enseñanza correspondiente:

Nivel Inicial:

Turno mañana: de 9 a 11 hs.

Turno tarde: de 15 a 17 hs.

Nivel Primario:

Turno mañana: de 8 a 11:30 hs.

Turno tarde: de 14:30 a 17:30 hs.

Nivel Secundario:

Turno mañana: de 8 a 11:30 hs.

Turno tarde: de 15 a 17:30 hs.