La ampliación del Hospital San Juan Bautista alcanzó un avance del 30% y estaría lista a fin de año

Funcionarios y técnicos del Ministerio de Hacienda y Obra Pública recorrieron las edificaciones correspondientes al nuevo Módulo de Emergencia del Hospital San Juan Bautista, una obra concebida como estratégica para fortalecer la capacidad de respuesta del principal centro de salud de la provincia.

El proyecto se encuentra en una etapa de avance en la que ya se están techando los sectores construidos. Durante la recorrida, el secretario de Obras por Contrato, arquitecto Franco Ferioli, destacó el propósito central de la intervención y el seguimiento de los plazos establecidos.

"Sin dudas este nuevo edificio está pensado para brindar una atención más rápida, eficiente y segura a los pacientes que requieran asistencia de urgencia, para eso estamos enfocados en que se cumplan los tiempos previstos para esta obra", explicó Ferioli.

El funcionario también señaló que el ritmo actual de los trabajos permite proyectar la finalización hacia fin de año. "En esta etapa se están techando los sectores ya construidos y se prevé llegar a finalizar la obra a fin de año si todo sigue marchando al ritmo actual", comentó.

Un espacio integral para responder ante situaciones de urgencia

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la concentración, dentro de un mismo espacio de guardia, de distintas áreas destinadas a la atención inmediata y al abordaje de situaciones de emergencia.

La nueva infraestructura reunirá sectores asistenciales y de apoyo necesarios para el funcionamiento del servicio, conformando un esquema integrado para atender las distintas demandas que pueden presentarse en una emergencia.

Entre los espacios contemplados se encuentran:

Consultorios de atención inmediata.

Sala de shock room.

Diagnóstico por imágenes.

Laboratorio de emergencias.

Quirófanos de guardia.

Unidad de terapia intensiva y coronaria.

Todos los sectores de apoyo necesarios para su correcto funcionamiento.

La articulación de estos espacios con las áreas críticas del hospital constituye otro de los componentes relevantes del proyecto. De esta manera, la obra está planteada para optimizar la atención de pacientes de alta complejidad, vinculando las diferentes instancias necesarias para su asistencia.

Arquitectura pensada para mejorar el funcionamiento

La dimensión del proyecto no se limita a incorporar nuevos espacios. Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio fue diseñado con el propósito de mejorar la funcionalidad del servicio, contemplando circulaciones diferenciadas para las distintas etapas de la atención.

Esta organización busca garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia en cada instancia del proceso asistencial. La disposición de los sectores responde, así, a una concepción integral del funcionamiento de las emergencias, en la que los espacios físicos acompañan las necesidades propias de la atención.

La infraestructura proyectada reúne en un mismo módulo servicios que abarcan desde la atención inmediata hasta sectores destinados a procedimientos y cuidados de mayor complejidad. A su vez, la conexión con las áreas críticas del Hospital San Juan Bautista permite plantear una organización articulada de la asistencia.

Reorganizar el sistema de emergencias

Entre los objetivos más destacados de la obra aparece la reorganización del funcionamiento del sistema de emergencias del nosocomio. La nueva configuración apunta a modificar la manera en que se distribuyen y articulan los espacios destinados a este tipo de atención.

La proyección contempla una reducción de los tiempos de respuesta, al mismo tiempo que procura generar mejores condiciones de trabajo para los equipos de Salud.

El impacto esperado alcanza, de manera directa, a la atención que reciben los catamarqueños, ya que la obra se encuentra vinculada tanto con la organización del servicio como con las condiciones en las que se desarrolla la asistencia a los pacientes.

En ese sentido, el nuevo módulo concentra una serie de funciones que requieren coordinación y disponibilidad de espacios específicos. La presencia conjunta de consultorios, diagnóstico, laboratorio, quirófanos, terapia intensiva y coronaria, además de los sectores de apoyo, forma parte de una propuesta destinada a responder de manera integral ante las situaciones de emergencia.

5.600 metros cuadrados de infraestructura sanitaria

Con una superficie de 5.600 metros cuadrados, el nuevo Módulo de Emergencia representa una inversión pública estratégica en infraestructura sanitaria.

La magnitud de la obra está asociada a la incorporación de espacios modernos y funcionales, preparados para responder a las necesidades actuales y futuras de la comunidad. El proyecto reafirma, según la información proporcionada, el compromiso del Gobierno de la Provincia con el fortalecimiento del sistema público de salud.

La intervención reúne en una única estructura diferentes áreas necesarias para el funcionamiento de las emergencias y establece una articulación con los sectores críticos existentes en el hospital. De este modo, la infraestructura busca acompañar tanto la atención de los pacientes como el trabajo cotidiano de los equipos de Salud.

Una infraestructura proyectada hacia el futuro

El nuevo módulo se plantea, en definitiva, como una obra que combina infraestructura, funcionalidad y organización de la atención. Su diseño contempla las necesidades de quienes requieren asistencia de urgencia, pero también las condiciones necesarias para que los profesionales de la salud puedan desarrollar su tarea.

El avance de la construcción, actualmente concentrado en el techado de los sectores ya construidos, mantiene como horizonte la posibilidad de finalizar la obra a fin de año, siempre que los trabajos continúen al ritmo actual.

Con sus 5.600 metros cuadrados, el edificio proyecta una nueva configuración para las emergencias del Hospital San Juan Bautista: consultorios de atención inmediata, shock room, diagnóstico por imágenes, laboratorio de emergencias, quirófanos de guardia, unidad de terapia intensiva y coronaria, junto con los sectores de apoyo necesarios, integrados y articulados con las áreas críticas del establecimiento.

La obra está pensada para cuidar a las personas, acompañar el trabajo de los profesionales de la salud y preparar al sistema sanitario para los desafíos del futuro. En esa concepción se resume el objetivo de una intervención que busca fortalecer la capacidad de respuesta del principal centro de salud de la provincia y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la atención de emergencias.