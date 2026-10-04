Con procesión y misa culminaron las fiestas patronales en honor de Santa Teresita

Durante la tarde del sábado 3 de octubre, la comunidad religiosa llevó adelante los actos litúrgicos correspondientes al cierre de las fiestas patronales en honor de Santa Teresita del Niño Jesús, en la capilla ubicada en avenida Güemes casi esquina Ayacucho, de la ciudad Capital.

La jornada constituyó el cierre del triduo dedicado a Santa Teresita y tuvo como principales momentos la procesión con la sagrada imagen y la posterior celebración de la Santa Misa, en una actividad que reunió a integrantes de distintas instituciones y grupos vinculados con la comunidad parroquial.

Los actos comenzaron con la procesión, durante la cual la sagrada imagen de Santa Teresita del Niño Jesús fue trasladada por las calles aledañas al templo. De esta manera, la celebración religiosa se extendió desde el espacio de la capilla hacia el entorno del templo, acompañando el recorrido de la imagen por el sector.

Una vez concluida la procesión, los participantes se congregaron para continuar con la celebración litúrgica mediante la Santa Misa.

La celebración eucarística

La Santa Misa fue presidida por el padre Julio Ávalos, párroco de San José Obrero, parroquia a cuya jurisdicción pertenece la capilla donde se desarrollaron las fiestas patronales.

La celebración eucarística formó parte de los actos centrales previstos para culminar el triduo en honor de Santa Teresita del Niño Jesús. El desarrollo de la jornada estuvo acompañado por diferentes grupos, instituciones y miembros de la comunidad que participaron como alumbrantes, expresando de esta manera su acompañamiento a las celebraciones patronales.

La participación conjunta de estos sectores permitió completar una jornada que tuvo a la procesión y a la Santa Misa como principales expresiones litúrgicas del cierre de las festividades.

Los grupos e instituciones que acompañaron

Entre quienes participaron como alumbrantes durante esta jornada estuvieron distintas instituciones y grupos vinculados con la comunidad religiosa y con organismos que tienen presencia en el sector. La lista de participantes estuvo integrada por:

Unión Eucarística Reparadora (UNER) .

. Grupo Divino Niño Jesús .

. Unidad Judicial Nº 2 .

. Unidad Judicial Nº 5 .

. Comisaría 2° .

. Comunidad Parroquial.

La presencia de estos grupos e instituciones acompañó el desarrollo de las actividades previstas para la culminación de las fiestas patronales.

El cierre del triduo

Con la procesión y la Santa Misa quedaron concluidos los actos litúrgicos correspondientes al triduo en honor de Santa Teresita del Niño Jesús.

La jornada tuvo una participación comunitaria expresada tanto en el acompañamiento de la sagrada imagen durante su recorrido por las calles aledañas como en la celebración eucarística posterior. La presencia de la UNER, el Grupo Divino Niño Jesús, las Unidades Judiciales Nº 2 y Nº 5, la Comisaría 2° y la Comunidad Parroquial permitió reunir a representantes de diferentes ámbitos en torno a la celebración.

De esta manera, las fiestas patronales llegaron a su culminación con una tarde dedicada a la expresión de la fe y al encuentro comunitario, teniendo como momentos centrales la procesión y la misa presidida por el párroco de San José Obrero, padre Julio Ávalos.