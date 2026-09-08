Confirman rabia bovina en Ambato: SENASA prepara la campaña de vacunación

La confirmación de rabia bovina en la zona de Ambato puso en marcha una serie de acciones destinadas a conocer con precisión la dimensión de la situación y avanzar en las medidas de prevención correspondientes. En ese contexto, funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) mantuvieron una reunión con productores en Los Castillos, donde se abordaron tanto el relevamiento de establecimientos y animales como los pasos necesarios para implementar una campaña de vacunación.

El encuentro tuvo como uno de sus principales objetivos reunir información concreta sobre la cantidad de productores y animales existentes en el departamento. Para SENASA, contar con un registro fehaciente resulta fundamental para poder dimensionar el escenario generado a partir de la confirmación del foco y establecer con mayor precisión dónde será necesario intervenir.

Durante la reunión, los funcionarios comunicaron que los establecimientos y el foco de los animales afectados ya fueron identificados, al tiempo que remarcaron la gravedad de la situación. A partir de ese diagnóstico inicial, solicitaron a los productores que procedan a registrarse y que declaren la cantidad de animales que poseen.

Un relevamiento para dimensionar el escenario

La recopilación de información constituye una de las primeras acciones planteadas por SENASA ante la situación detectada. El organismo busca establecer cuántos productores se encuentran en el departamento Ambato y cuál es la cantidad de animales existentes, de manera de disponer de una base concreta para definir las acciones sanitarias.

El pedido realizado durante el encuentro apunta, precisamente, a obtener un registro fehaciente de productores y animales. La información permitirá determinar la dimensión del escenario y establecer los sectores en los que deberá actuarse para encarar la campaña de vacunación, según lo informado por Radio Valle Viejo.

La tarea de relevamiento adquiere especial importancia en este contexto porque la confirmación de rabia bovina ya permitió identificar tanto los establecimientos involucrados como el foco de los animales afectados. Con esos datos como punto de partida, SENASA busca ampliar el conocimiento sobre la presencia de animales en el departamento y organizar las medidas preventivas.

La vacunación, uno de los ejes centrales

La vacunación fue uno de los principales temas tratados durante la reunión entre los funcionarios y los productores. Desde SENASA señalaron que la aplicación de la vacuna constituye el método para proteger a los animales y respondieron las consultas surgidas durante el encuentro respecto de la manera correcta de realizar el procedimiento.

Las preguntas de los productores estuvieron vinculadas, entre otros aspectos, con la aplicación de las dosis y con quiénes están habilitados o preparados para llevar adelante esta tarea. Frente a esas inquietudes, los funcionarios explicaron que los propios productores pueden ser capacitados para aplicar la vacuna de manera segura.

De esta manera, la capacitación aparece como una alternativa para que los productores puedan participar directamente del proceso de vacunación, siguiendo las indicaciones correspondientes y realizando el procedimiento de manera segura.

Asimismo, desde SENASA indicaron que aquellos productores que cuentan con un asesor veterinario privado pueden comunicarse con ese profesional para llevar adelante el procedimiento correspondiente. La posibilidad de recurrir al asesoramiento veterinario privado constituye otra de las opciones señaladas durante la reunión para avanzar con la aplicación de las dosis.

Qué animales deben ser vacunados

Otro de los puntos abordados durante el encuentro estuvo relacionado con los animales que deben recibir la vacunación. Las consultas de los productores permitieron poner sobre la mesa la necesidad de precisar el alcance de la medida y los distintos tipos de animales contemplados.

Durante la reunión se hizo referencia a equinos, vacunos, porcinos y animales domésticos, que fueron incluidos entre los animales sobre los cuales se habló al analizar la vacunación.

De este modo, el abordaje planteado durante el encuentro no quedó limitado exclusivamente al ganado bovino, pese a que la confirmación que originó la alerta corresponde a rabia bovina. La cuestión de qué animales deben ser vacunados formó parte de las consultas y explicaciones brindadas por los funcionarios del organismo sanitario.