Se realizó la primera cirugía robótica del NOA en el Sanatorio Pasteur

El Sanatorio Pasteur realizó este martes la presentación oficial de la primera cirugía robótica del Noroeste argentino, en un acontecimiento que marca un punto de inflexión para el desarrollo de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad en la región. La intervención significó, además, la puesta en marcha del primer programa de cirugía asistida por robot en el NOA, desarrollado junto al respaldo y la capacitación obtenidos a través de una alianza con el Hospital Italiano.

La incorporación de esta tecnología representa la llegada por primera vez a la región de herramientas robóticas aplicadas a una cirugía de alta complejidad. Se trata de un avance que involucra tanto las posibilidades técnicas para los profesionales como las condiciones de intervención y recuperación para los pacientes.

La cirugía robótica permite a los cirujanos contar con una visión tridimensional en alta definición, además de un mayor rango de movimiento gracias a la utilización de instrumentos articulados. A esto se suma una característica central del procedimiento: una menor invasividad, que posibilita una recuperación más rápida del paciente.

La primera experiencia tuvo como protagonista a un paciente de 58 años, quien presentaba un tumor en el riñón izquierdo que debía ser extirpado. La intervención se llevó adelante mediante esta nueva tecnología y, de acuerdo con la información proporcionada, el paciente tuvo una evolución favorable.

Tecnología de vanguardia

Durante la presentación, Fernando Jalil destacó las características del nuevo equipamiento y puso especial énfasis en una cuestión central: el robot quirúrgico no funciona de manera autónoma, sino que es comandado por el equipo de especialistas.

"Es menos doloroso, además es lo último en la tecnología del mundo", destacó Jalil al referirse al procedimiento. En ese sentido, explicó que los robots quirúrgicos utilizados son manejados directamente por los profesionales y aclaró que "no es autónomo, digamos, no es automático, sino que es comandado".

La incorporación de este tipo de tecnología abre, además, una perspectiva vinculada con las posibilidades futuras de la cirugía a distancia. Jalil señaló que estos equipos ya están presentes en distintos países del mundo y que ya se realizan telecirugías con este tipo de equipamiento.

La posibilidad que describió plantea un escenario en el cual un médico ubicado en otro punto del mundo pueda intervenir quirúrgicamente a un paciente localizado en la región. "Eso quiere decir que puede haber un médico en Estados Unidos, en China, en Buenos Aires, o en cualquier parte del mundo y operar un paciente acá", explicó.

Sin embargo, también precisó que esa posibilidad todavía constituye una etapa que no se encuentra desarrollada en el ámbito señalado. "Eso es otra etapa, no está hoy desarrollada, pero se va a desarrollar a nivel país y en todo el mundo", sostuvo.

El valor de una primera experiencia

El director médico del Sanatorio Pasteur, Roberto Bazán, también se refirió durante el contacto con la prensa al alcance de la incorporación tecnológica y al significado de haber concretado la primera cirugía robótica de estas características. Bazán señaló que ya se realizan diferentes intervenciones y que existen varias cirugías online o a distancia, al tiempo que planteó la dimensión que adquiere para la institución haber desarrollado una experiencia de estas características.

"Imagínense, todo esto que les estoy contando es para que ustedes tengan una magnificación de lo que es para nosotros hacer una cirugía de este tipo y que sea la primera, para nosotros es muy importante", expresó el director médico.

La referencia a la primera intervención no se limita, de acuerdo con sus palabras, al uso de una tecnología novedosa. También involucra el proceso necesario para poner en funcionamiento un programa de estas características y la articulación requerida para llevar adelante una cirugía asistida por robot.

En ese marco, Bazán sostuvo que la experiencia demuestra que el Sanatorio Pasteur se ha desarrollado "a la vanguardia" y remarcó que un avance de esta naturaleza solamente puede concretarse mediante un trabajo exhaustivo y organizado.

Un antes y un después

La llegada de la cirugía robótica al NOA combina, de este modo, una nueva herramienta tecnológica con la capacitación y el trabajo de los equipos médicos que intervienen en su utilización. La alianza con el Hospital Italiano, que aportó respaldo y capacitación para el desarrollo del programa, forma parte de ese proceso.

La primera cirugía permitió poner en práctica estas herramientas en un caso concreto de alta complejidad: la extirpación de un tumor localizado en el riñón izquierdo de un paciente de 58 años, quien posteriormente presentó una evolución favorable.

Para Bazán, la dimensión de este paso excede la incorporación de un equipamiento. "Es realmente algo sensacional para el paciente, para el médico y para la institución", afirmó.

Y resumió el significado del proceso con una definición que sintetiza el alcance que el Sanatorio Pasteur atribuye a esta primera experiencia: "Es un antes y un después en el desarrollo de la cirugía".