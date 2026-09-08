Sarampión: dos personas de Catamarca permanecen bajo vigilancia epidemiológica

El Ministerio de Salud de Catamarca informó que, ante la alerta generada por un caso positivo de sarampión registrado en un vuelo internacional, dos personas radicadas en Catamarca se encuentran actualmente bajo vigilancia epidemiológica.

Ambas personas compartieron el vuelo con quien fue identificado como caso positivo, por lo que son consideradas contactos estrechos. La situación derivó en el seguimiento epidemiológico correspondiente, aunque hasta el momento las dos personas se encuentran en buen estado de salud.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo sanitario provincial, una de ellas cuenta con el esquema de vacunación al día, mientras que la situación de la otra persona permanece bajo investigación. El seguimiento de estos contactos se desarrolla en un contexto en el que las autoridades sanitarias remarcan la importancia de identificar rápidamente la aparición de síntomas y de consultar ante cualquier señal compatible con la enfermedad.

Fiebre y manchas rojas: cuándo consultar

Entre las principales recomendaciones difundidas por el Ministerio de Salud se encuentra la necesidad de prestar especial atención a la aparición de determinados síntomas. Ante la presencia de fiebre y manchas rojas en la piel, la indicación es consultar inmediatamente al sistema de salud. La recomendación adquiere particular importancia cuando existen antecedentes de viaje, debido al contexto epidemiológico señalado por las autoridades.

Al momento de realizar la consulta, se debe concurrir siempre con barbijo, una medida indicada para la atención de personas que presenten síntomas compatibles con sarampión.

La recomendación busca que, ante la aparición de signos de la enfermedad, la persona pueda recibir atención en el sistema sanitario teniendo en cuenta tanto los síntomas como sus antecedentes de viaje. En este sentido, las principales pautas de prevención y atención comunicadas son:

Consultar inmediatamente ante fiebre y manchas rojas en la piel .

. Utilizar barbijo al concurrir al sistema de salud.

al concurrir al sistema de salud. Prestar especial atención a los síntomas cuando existen antecedentes de viaje .

. Mantener actualizada la vacunación contra el sarampión.

Cambio en el esquema de vacunación desde 2026

El Ministerio de Salud recordó además que a partir de 2026 la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión se aplica a los 18 meses. El objetivo de esta modificación es asegurar una protección temprana y más efectiva para niños y niñas. El cambio en el momento de aplicación de la segunda dosis adquiere especial relevancia frente al contexto epidemiológico señalado por las autoridades sanitarias.

Al mismo tiempo, existe una consideración específica para los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024. Según el esquema vigente, ellos completarán su esquema de vacunación con la segunda dosis en el año en que cumplan 5 años.

De esta manera, la aplicación de la segunda dosis contempla distintos criterios de acuerdo con el año de nacimiento de los niños, en función del esquema de vacunación vigente.

La actualización del esquema de vacunación se produce, según informó el Ministerio de Salud, en un contexto de epidemia de sarampión en varios países de América. En ese escenario, adelantar la aplicación de la segunda dosis a los 18 meses tiene como objetivo disminuir el período durante el cual los niños y niñas permanecen expuestos al contagio.

La vacuna es gratuita en toda la provincia

El Ministerio de Salud recordó que la vacuna contra el sarampión es gratuita y se encuentra disponible en todos los vacunatorios de la provincia.

Para acceder a la vacunación, se solicita a la población asistir con la Libreta Sanitaria, documento que permite acompañar el seguimiento del esquema correspondiente.

La disponibilidad gratuita de la vacuna en los vacunatorios provinciales constituye una de las herramientas señaladas para fortalecer la protección frente al sarampión. En paralelo, las autoridades sanitarias remarcan la importancia de conocer el estado de vacunación y cumplir con las dosis correspondientes según el esquema vigente.