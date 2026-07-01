Veintiocho cuidadores de adultos mayores finalizaron su capacitación

El Programa Adulto Mayor realizó la entrega de certificados a las 28 personas que finalizaron la capacitación "Cuidados Básicos de Personas Adultas Mayores", correspondiente a la Resolución Ministerial 1549/2025, segunda corte.

La actividad se desarrolló en el marco de las acciones impulsadas con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a Personas Adultas y Mayores, conmemoración que se celebra cada 15 de junio y que tiene como propósito visibilizar y prevenir las situaciones de abuso y maltrato que pueden afectar a las personas durante la vejez.

La finalización de esta instancia de formación representó un nuevo paso en la preparación de personas destinadas a desempeñar tareas vinculadas al acompañamiento y cuidado de los adultos mayores, fortaleciendo así las herramientas de quienes prestarán asistencia dentro de este ámbito.

El reconocimiento a quienes completaron la formación

Durante la ceremonia de entrega de certificados, las autoridades resaltaron el compromiso asumido por quienes culminaron el proceso de capacitación y el aporte que podrán realizar en el sistema de atención de las personas mayores.

La referente del Programa Adulto Mayor, Mgter. María Elena Medina, dirigió unas palabras a los participantes y destacó el rol que comenzarán a desempeñar a partir de la formación recibida.

En ese sentido expresó: "Son un nuevo eslabón en el equipo de Salud cuidando a nuestros adultos mayores". Sus palabras pusieron de relieve la incorporación de nuevos cuidadores al trabajo vinculado con la atención de las personas mayores y el valor que tiene la capacitación como herramienta para fortalecer las acciones desarrolladas desde el sistema sanitario.

La importancia de la articulación institucional

Durante el acto también hizo uso de la palabra la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, quien felicitó a las 28 personas que concluyeron la capacitación y destacó el sentido colectivo de este tipo de iniciativas.

La funcionaria remarcó la importancia del cuidado mutuo y del reconocimiento hacia quienes, en distintas etapas de la vida, desempeñaron un papel fundamental en el cuidado de otras personas.

En ese contexto señaló: "Debemos cuidarnos entre nosotros y cuidar a quienes en algún momento nos han cuidado. Esta instancia de capacitación que articulamos entre diferentes instituciones sirve para mejorar la calidad y el tipo de atención que brindamos a nuestra comunidad".

La ministra destacó así el trabajo conjunto entre distintas instituciones para llevar adelante el proceso de formación, subrayando que la articulación permite fortalecer las capacidades de atención destinadas a la comunidad.

Una fecha de concientización

La entrega de certificados se realizó en coincidencia con las actividades impulsadas en torno al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a Personas Adultas y Mayores, una fecha que cada 15 de junio busca generar conciencia sobre la necesidad de prevenir situaciones de violencia, abuso y maltrato hacia las personas mayores.

En ese marco, la capacitación en Cuidados Básicos de Personas Adultas Mayores se presentó como una herramienta orientada a fortalecer los conocimientos de quienes brindarán asistencia, promoviendo una atención basada en el cuidado y el acompañamiento.

La actividad permitió combinar la conmemoración de una jornada de sensibilización con el reconocimiento a quienes completaron un proceso de formación específico destinado al cuidado de este sector de la población.

El acto contó con la participación de distintas autoridades vinculadas al área de la salud, quienes acompañaron la entrega de certificados junto a la ministra.

Entre los asistentes estuvieron:

La ministra de Salud, Dra. Johana Carrizo.

El secretario general de ATSA, Leonardo Burgos.

La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Dra. Silvia Bustos.

La secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos.

La secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Dra. Daniela Ayala.

La directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Dra. Leila Quiroga.

La referente del Programa Adulto Mayor, Mgter. María Elena Medina.

La presencia de las autoridades acompañó el reconocimiento otorgado a quienes concluyeron la capacitación y puso de manifiesto el respaldo institucional a este tipo de instancias formativas.