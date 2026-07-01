El Registro Civil llevará el Móvil de Documentación Rápida a Capital, Los Altos y Alijilán

En el marco de la política de acercar el Estado a cada catamarqueño, el Registro Civil Catamarca continuará desarrollando nuevos operativos del Móvil de Documentación Rápida, una iniciativa destinada a facilitar el acceso de los ciudadanos a distintos trámites de identificación en localidades del interior y en la Capital.

La propuesta busca descentralizar la prestación de los servicios públicos, permitiendo que los vecinos puedan realizar sus gestiones sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales del organismo. De esta manera, el móvil recorrerá distintos puntos de la provincia durante esta semana para acercar la atención a quienes necesiten renovar o gestionar documentación personal.

Desde el Registro Civil señalaron que la continuidad de estos operativos forma parte de una estrategia orientada a brindar una atención más cercana y accesible, favoreciendo que un mayor número de catamarqueños pueda completar sus trámites de manera rápida y ágil.

El cronograma previsto para esta semana

El organismo dio a conocer el cronograma de atención correspondiente a esta semana, que incluye operativos en la ciudad Capital y en localidades del departamento Santa Rosa.

La primera jornada se desarrollará el jueves 2 de julio, cuando el Móvil de Documentación Rápida se instale en el barrio Villa Cubas, en la ciudad Capital. La atención se brindará:

Jueves 2 de julio.

Horario: de 15 a 18 horas .

de . Lugar: Obispo Esquiú, entre Vicente Ponessa y avenida Latzina , barrio Villa Cubas.

, barrio Villa Cubas. Actividad: acompañará al programa "Municipio en tu Barrio".

Posteriormente, el operativo continuará el viernes 3 de julio con dos puntos de atención en distintas localidades. Durante esa jornada el cronograma será el siguiente:

Los Altos. Lugar: plaza principal. Horario: de 8 a 12 horas .

Alijilán. Lugar: plaza principal. Horario: de 14 a 17 horas .



De esta manera, el móvil recorrerá tres puntos de la provincia con el objetivo de acercar los servicios de documentación a vecinos de diferentes localidades.

Qué trámites podrán realizar los vecinos

Durante cada uno de los operativos, los ciudadanos tendrán la posibilidad de acceder a distintos servicios vinculados con la documentación personal. Entre los trámites disponibles se encuentran:

Solicitud de DNI.

Actualización de menores de 5/8 años.

Actualización de menores de 14 años.

Emisión de nuevos ejemplares del Documento Nacional de Identidad.

Gestión de pasaporte.

Otros servicios de documentación.

La modalidad itinerante busca simplificar el acceso a estos trámites mediante una atención cercana a los domicilios de los vecinos, evitando desplazamientos hacia las sedes centrales del Registro Civil.

Los valores establecidos por el RENAPER

El Registro Civil recordó además los aranceles vigentes fijados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para los distintos trámites que podrán gestionarse durante los operativos.

Los valores informados son los siguientes:

DNI regular: $10.000.

DNI Exprés: $26.000.

Pasaporte regular: $100.000.

Pasaporte Exprés: $200.000.

Estos montos corresponden a los valores establecidos por el organismo nacional para las solicitudes de documentación que se tramiten durante los operativos.

Descentralizar los servicios públicos

Desde el Registro Civil destacaron que estos operativos forman parte de una política orientada a descentralizar la prestación de los servicios públicos y ampliar el acceso de la población a los trámites de identificación.

La implementación del Móvil de Documentación Rápida permite que los ciudadanos puedan realizar gestiones esenciales en sus propias localidades o barrios, evitando traslados hasta las oficinas centrales y facilitando la realización de trámites en un mismo lugar.

En ese sentido, el organismo invitó a la comunidad a aprovechar cada una de las jornadas programadas, remarcando que el objetivo es acercar el Estado a la población mediante una atención rápida, ágil y accesible.