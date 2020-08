Contra el SOEM: los playeros reclaman por los inconvenientes que generan los piquetes

El ya largo conflicto entre el SOEM y la comuna capitalina genera, no solo los ya sabidos inconvenientes en el tráfico y el lógico malestar de los transeúntes, sino además que rubros puntuales se vean afectados económicamente. En la jornada de ayer, la Asociación de Propietarios de Estacionamientos, Garajes y Afines de Catamarca expresó su molestia ante esta situación.

Los trabajadores expusieron que con los cortes, que se vienen produciendo en el centro de la ciudad desde hace ya más de siete días, están tornando que el desarrollo de su actividad sea “insostenible”.

Los playeros acusan que este particular panorama se suma al contexto de la pandemia y todas sus consecuencias, e indican que en el sector no se puede cumplir con las obligaciones y sueldos de empleados. Ante esto, apuntaron: “Somos empleados y propietarios que también somos trabajadores y tenemos el derecho constitucional de trabajar y poder llevar sustento a nuestras familias”.

Señalando al SOEM, manifestaron: “Instamos a los gremios que respeten el derecho de los demás a trabajar y circular libremente, como así también requerimos a las autoridades municipales y provinciales a cumplir con sus obligaciones para las que fueron electos y buscar una pronta solución al conflicto”.