Convocan a bomberos voluntarios y municipios al curso básico de combatiente forestal

La Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos y la Dirección de Brigada de Incendios Forestales de la secretaría de Seguridad de la Provincia lanzaron una convocatoria formal dirigida a los cuarteles de Bomberos Voluntarios y a los organismos municipales para participar del Curso Básico de Combatiente Forestal, una instancia formativa clave orientada a robustecer la capacidad operativa frente a incendios forestales.

La propuesta formativa se desarrollará entre el 2 y el 6 de marzo, en el predio de INTA (Sumalao-Valle Viejo), un espacio estratégico para este tipo de entrenamientos por sus características territoriales y logísticas. La actividad contará con cupos institucionales limitados, lo que subraya la necesidad de una pronta inscripción por parte de las entidades convocadas.

El curso será dictado por instructores de la Brigada del Centro del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, lo que garantiza un abordaje técnico especializado y alineado con los protocolos vigentes en materia de combate de incendios forestales.

Formación técnica y coordinación interinstitucional

El Curso Básico de Combatiente Forestal no se presenta únicamente como una instancia académica, sino como una herramienta estratégica dentro de la política de gestión de riesgos. Su objetivo central es fortalecer la preparación y el trabajo coordinado entre los distintos actores que intervienen en situaciones de incendios forestales.

En este sentido, la articulación entre:

Bomberos Voluntarios

Organismos municipales

Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos

Dirección de Brigada de Incendios Forestales

Brigada del Centro del Sistema Nacional del Manejo del Fuego

constituye un eje fundamental para optimizar recursos, unificar criterios operativos y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

La capacitación apunta a consolidar un lenguaje común, protocolos compartidos y estrategias conjuntas que permitan actuar con mayor eficacia en escenarios complejos, donde la coordinación y la preparación previa resultan determinantes.

Detalles clave de la capacitación

La información suministrada por los organismos convocantes establece con precisión los aspectos centrales del curso:

Nombre: Curso Básico de Combatiente Forestal

Fecha: Del 2 al 6 de marzo

Lugar: Predio de INTA (Sumalao-Valle Viejo)

Cupos: Institucionales limitados

Dictado por: Instructores de la Brigada del Centro del Sistema Nacional del Manejo del Fuego

Destinatarios: Cuarteles de Bomberos Voluntarios y organismos municipales

Contacto para mayor información: 3834600813

Estos datos no solo delimitan la organización logística del curso, sino que reflejan una planificación orientada a garantizar calidad formativa y una adecuada distribución de participantes.

La capacitación como herramienta de prevención

Bajo la consigna "Capacitar es prevenir y organizar es proteger", la convocatoria sintetiza el espíritu que impulsa esta iniciativa. La frase no es meramente declarativa: condensa una perspectiva integral sobre la gestión de incendios forestales.

La prevención no se limita a la detección temprana o a la intervención rápida, sino que comienza con la formación técnica de quienes estarán en la primera línea de acción. La organización, por su parte, implica establecer roles claros, circuitos de comunicación eficientes y criterios operativos compartidos.

El fortalecimiento de estas capacidades resulta esencial en un contexto donde los incendios forestales demandan respuestas estructuradas y coordinadas. La preparación anticipada permite reducir riesgos, minimizar daños y proteger tanto a la población como a los recursos naturales.