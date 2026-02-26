Foros vecinales: la estrategia de Seguridad para blindar los barrios de la Capital

La construcción de entornos seguros en los conglomerados urbanos modernos requiere, indefectiblemente, de una sinergia profunda entre el Estado y la comunidad. Bajo esta premisa, la Secretaría de Seguridad de la provincia continúa impulsando y desarrollando reuniones de aproximación con los vecinos de la Capital catamarqueña. Estos encuentros, denominados foros vecinales de seguridad, se han consolidado como espacios fundamentales de participación ciudadana comunitaria, donde organizaciones sociales, residentes y autoridades locales colaboran estrechamente con la fuerza policial para prevenir el delito y gestionar soluciones conjuntas ante las problemáticas barriales.

Despliegue territorial y capacitación tecnológica

En las últimas jornadas, el equipo técnico de seguridad intensificó su presencia en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Estos foros no solo funcionan como un canal de escucha, sino también como instancias de capacitación en seguridad y abordaje de conflictos específicos. Recientemente, las reuniones se llevaron a cabo con éxito en los siguientes sectores:

Barrio "La Viñita"

Barrio 11 de octubre

Barrio Libertador II (conocido popularmente como Barrio Mil Viviendas)

Barrio La Esperanza

Barrio Combate de Lorenzo (La Chacarita)

Barrio 20 de marzo

Durante la visita a estos sectores capitalinos, se abordaron de manera integral los temas relacionados con la seguridad local. Para robustecer la capacidad de respuesta de los vecinos, el equipo de seguridad realizó la entrega de códigos para la utilización de alarmas vecinales, una herramienta clave para la alerta temprana. Asimismo, se brindó información detallada sobre el funcionamiento del botón antipánico, diseñado específicamente para proteger a adultos mayores, y el programa de comercio seguro. Uno de los puntos más destacados fue la explicación técnica sobre el uso de los pulsadores, dispositivos disuasivos que cuentan con una sirena integrada para alertar sobre todo tipo de emergencias en la vía pública.

Coordinación interinstitucional y compromiso vecinal

El éxito de estos foros radica en su capacidad de articular acciones preventivas entre el sector público y el privado. El objetivo central de estos encuentros es fortalecer la seguridad ciudadana a través del compromiso vecinal activo y la coordinación directa con los municipios y la Secretaría de Seguridad. Al brindar las herramientas necesarias, el Estado busca empoderar al ciudadano en la prevención del delito, transformando al vecino en un actor clave de la vigilancia preventiva.

Para garantizar una solución integral a las demandas planteadas, en estas reuniones participan diversos actores de relevancia institucional:

Dirección Provincial de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad.

Dirección de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad.

Jefes de comisarías de las distintas jurisdicciones involucradas.

Policía Ambiental de la Municipalidad de la Capital.

Cuerpos de concejales de la ciudad.

Hacia la construcción de comunidades más seguras

Estas políticas implementadas por la Secretaría de Seguridad provincial representan un ejemplo de unión y fortaleza institucional. La identificación de las problemáticas barriales y la gestión de soluciones inmediatas solo es posible cuando existe una colaboración fluida entre los diferentes actores de la sociedad. La colaboración comunitaria es, en definitiva, el pilar fundamental para la prevención del delito y la construcción de barrios donde la convivencia sea el eje rector.

La entrega de dispositivos tecnológicos, como las alarmas y los pulsadores, complementa el trabajo de patrullaje policial, creando una red de protección que se extiende más allá de las comisarías. Al involucrar a la Policía Ambiental y a los representantes legislativos como los concejales, se asegura que las respuestas no sean solo punitivas, sino también ambientales y de infraestructura, atendiendo a la seguridad desde una perspectiva multidimensional. El compromiso demostrado por los vecinos de los barrios mencionados reafirma que el camino hacia una Capital más segura se recorre de manera conjunta.