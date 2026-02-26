XXXV Feria de la Puna: se puso en marcha el evento más emblemático del oeste catamarqueño

Este jueves, el suelo antofagasteño se convirtió una vez más en el epicentro de la cultura andina con el inicio de la XXXV edición de la Feria de la Puna. Consolidado como el evento más antiguo de la Puna argentina, esta festividad no solo representa un punto de encuentro para ganaderos, artesanos y productores, sino que se erige como una manifestación profunda donde la música, el arte y las tradiciones ancestrales se amalgaman en una celebración popular de alcance internacional. El acto inaugural, cargado de simbolismo y orgullo identitario, fue presidido por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el intendente anfitrión, Mario Cusipuma, y una nutrida comitiva de funcionarios y legisladores que subrayan la relevancia estratégica que la provincia otorga a este encuentro.

Un despliegue de autoridades y compromiso institucional

La apertura formal de la feria, que se extenderá durante los días 26, 27 y 28 de febrero, contó con la participación de figuras clave del gabinete provincial, entre ellas la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, y el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos. El Poder Legislativo también marcó una fuerte presencia a través de la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, junto a los diputados María Argerich, Juan Carlos Ledesma, Juan Pablo Sánchez y Germán Scolamieri, además de la senadora departamental Marisol Soriano. Este respaldo institucional se vio complementado por la asistencia de los intendentes Raúl Úsqueda de Fiambalá, Armando Seco Santamarina de El Rodeo y Roberto Rodríguez de Londres.

El carácter integrador del evento se reflejó de manera nítida en el tradicional desfile cívico-militar, del cual participaron diversos establecimientos educativos, fuerzas de seguridad e instituciones públicas y privadas. Asimismo, el sector industrial tuvo un rol visible mediante la presencia de empresas mineras radicadas en el departamento, tales como Galan Lithium, Rio Tinto, JSC Lithium y AbraSilver, las cuales forman parte del entramado económico que rodea a la región y que se vinculan activamente con la comunidad local en este marco festivo.

El corazón de la feria: ganadería y producción local

Desde las primeras horas del programa, el predio ferial mostró una intensa actividad con el proceso de admisión de ejemplares ganaderos, una tarea invalorable llevada a cabo por técnicos y especialistas. Estos animales, que llegaron desde los parajes más lejanos del departamento de Antofagasta de la Sierra, representan el sustento y la historia de las familias puneñas. Tras el acto protocolar y el desfile, el gobernador Jalil realizó una visita técnica al predio ganadero para dejar habilitada formalmente la muestra, interactuando con los productores que forman el núcleo de esta economía regional.

La feria convoca a visitantes locales, nacionales e internacionales en un encuentro multitudinario que incluye propuestas artesanales, culturales, gastronómicas y turísticas diseñadas para reafirmar la identidad y el orgullo puneño. El intendente Mario Cusipuma expresó con emoción su satisfacción por encabezar la tercera feria organizada durante su gestión, destacando que cada año el evento crece y mejora, convirtiéndose en un verdadero símbolo que reivindica la cultura, las tradiciones y el esfuerzo de los ganaderos y productores locales.

Minería y desarrollo: la transformación de la matriz económica

Uno de los ejes discursivos más potentes de la inauguración fue la visión estratégica sobre el desarrollo sostenible. El gobernador Raúl Jalil destacó que siempre es grato observar cómo los departamentos del Oeste provincial crecen y se perfilan como el futuro de Catamarca. En su intervención, fue enfático al señalar que, debido a que la minería es un bien no renovable, es imperativo que los recursos derivados de esta actividad mejoren transitoriamente la matriz económica del turismo y la producción local para asegurar un desarrollo duradero.

El mandatario explicó que, mediante el uso de los recursos del fideicomiso minero, se han podido concretar obras de infraestructura fundamentales como puentes y caminos. Gracias a estas inversiones, hoy es posible llegar a la localidad de Antofagasta por rutas totalmente asfaltadas, lo cual representa un avance significativo en términos de integración, desarrollo y crecimiento con inclusión. Con este marco de progreso y tradición, la XXXV Feria de la Puna se consolida no solo como una fiesta popular, sino como el motor de una región que abraza su historia mientras construye su futuro económico.