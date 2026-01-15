Corte preventivo por el paso de un convoy de gran porte en la Quebrada de La Cébila

Vialidad Nacional informó que este jueves se realizará un corte preventivo del tránsito en la Ruta Nacional 60, en el tramo correspondiente a la Quebrada de La Cébila, con el objetivo de permitir el paso seguro de un convoy integrado por vehículos y equipos de gran porte. La medida comenzará a partir de las 11 horas y tendrá una duración estimada de una hora y media, aunque el restablecimiento del tránsito estará supeditado a la finalización total del operativo.

Según precisaron desde el organismo nacional, la interrupción del tránsito se implementará de manera preventiva y ordenada, en el marco de un operativo especial de circulación que busca minimizar riesgos tanto para los usuarios de la ruta como para los trabajadores y conductores involucrados en el traslado del equipamiento pesado.

El convoy avanzará por la traza de la Ruta Nacional 60 hasta llegar al Alto de La Cébila, donde se realizará una detención programada. En ese punto, se habilitará momentáneamente el paso para los vehículos que circulan detrás del convoy, permitiendo que puedan continuar su recorrido antes de que se active la siguiente etapa del operativo.

Una vez completado ese primer paso, Vialidad Nacional procederá a interrumpir nuevamente la circulación en el ingreso a la Quebrada de La Cébila, con el fin de permitir el descenso del convoy de equipos pesados por el sector de montaña. Este procedimiento responde a criterios de seguridad vial, teniendo en cuenta las características del camino, el ancho de la calzada, las curvas pronunciadas y la necesidad de maniobras especiales para el desplazamiento de vehículos de gran tamaño.

Desde el organismo explicaron que este tipo de operativos requiere un control estricto del tránsito para evitar situaciones de riesgo, especialmente en tramos de alta complejidad como la Quebrada de La Cébila, una de las vías de comunicación más importantes entre Catamarca y La Rioja.