Cortes de agua y baja presión en barrios del norte y oeste de Catamarca: cuáles son las zonas afectadas

Tras el fuerte temporal registrado en San Fernando del Valle de Catamarca, Aguas de Catamarca informó que se registran cortes en el suministro de agua potable y baja presión en distintos sectores de las zonas norte y oeste de la Capital. Según estimó la empresa, los inconvenientes podrían extenderse hasta horas de la noche de este sábado.

Los problemas responden a dos situaciones diferentes: la rotura de una cañería en el sector del CAPE y los altos niveles de turbiedad del agua que ingresa al sistema de potabilización.

Zona norte: los barrios afectados por la rotura de una cañería

En el sector norte, la interrupción del servicio se debe a la rotura de una cañería de 315 milímetros de diámetro en inmediaciones del CAPE.

Los sectores afectados son:

Parque Norte.

Parque La Gruta, en sus sectores este y oeste, incluidas las 111 Viviendas Sociales y los complejos de 53 y 120 Viviendas.

Cerro de las Rosas.

La Esperanza.

La Isla.

Los Ceibos y alrededores.

Zona oeste: cortes y baja presión

En el oeste de la Capital, los inconvenientes se relacionan con los elevados niveles de turbiedad registrados en el agua que ingresa al sistema de potabilización.

Los barrios y complejos habitacionales alcanzados son:

Achachay y sus complejos habitacionales.

Altos del Valle.

Calchaquí.

Centro de Ingenieros y Centro de Ingenieros II.

Círculo Médico y 9 Viviendas Círculo Médico.

Crisólogo Larralde.

El Balcón de la Ciudad.

El Potrerillo.

Fray M. Esquiú II.

Huayra Punco.

La Quebrada.

La Toma, incluidas las 20 Viviendas y el loteo.

Las Gramillas.

Las Tres Marías.

Lomas del Mirador.

Lomas del Tala.

Los Pinos.

Loteos FASTA, Limina y Seisa.

Ocampo.

Pucará.

Pueblo Chico.

San Carlos.

San Fernando.

Complejos de 17 y 24 Viviendas de Calera del Sauce.

Asistencia con camiones cisterna y trabajos tras las lluvias

La empresa informó que brinda asistencia mediante camiones cisterna a usuarios sensibles de los sectores afectados. Además, solicitó a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas de agua disponibles hasta que se normalice el servicio.

En paralelo, Aguas de Catamarca lleva adelante tareas de reposición y compactación del material de relleno en zanjas abiertas durante reparaciones en la vía pública. Las lluvias arrastraron parte de ese material y dejaron nuevamente expuestas algunas excavaciones.

También se realiza un operativo de desobstrucción de la red cloacal en distintos puntos de la ciudad. Según explicó la empresa, el temporal desplazó tapas de registro y provocó el ingreso de piedras, arena y residuos al sistema.

Dónde realizar consultas y reclamos

Los usuarios pueden comunicarse con Aguas de Catamarca a través de las siguientes vías:

Línea gratuita: 0800-888-8255.

WhatsApp: 383-4900314.