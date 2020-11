Covid-19: desde Salud insisten en el cuidado personal para frenar los contagios

Daniela Carrizo, directora de Salud y Medio Ambiente, comentó que “es necesario para no infectarse colocarse adecuadamente el barbijo -tapando nariz y boca- y tener en cuenta el cuidado personal, como el no compartir el mate”, dijo en una entrevista radial.

Carrizo, señaló que a las personas que contraen la enfermedad “les decimos cómo cuidarse, qué tratamiento le debe dar a los objetos y a la ropa, porque ninguna recomendación está demás, con cada una de las medidas, vamos a lograr que los casos disminuyan”.

La bioquímica explicó que el “Test de PCR es más sensible para determinar; es una técnica de amplificación si está presente el genoma del virus. Los test rápidos de antígenos son muy útiles cuando la personas presenta síntomas, es menos sensible que una PCR y a diferencia de la PCR no detecta genomas, sino proteínas de la cápsula viral cuando la persona presenta síntomas; si es asintomática puede arrojar un falso negativo”.

Carrizo insistió en que los dos métodos de detección, tanto el Test de Antígenos y como la PCR, no modifican las indicaciones de aislamiento. Si una persona da negativo pero ha tenido contacto estrecho, debe cumplir con el aislamiento preventivo que se indica desde el COE Salud. "Una PCR negativa hoy, no deja a nadie exento de infectarse si no se cuidó”, señaló.

La directora de Salud y Medio Ambiente, remarcó que “insistimos que, más allá de los métodos de diagnóstico lo que prima acá es la prevención, con las medidas de cuidado en el uso correcto del barbijo, lavado de manos, el mantener el distanciamiento físico; para frenar la transmisión de la enfermedad y bajar el número de casos hasta que podamos contar con la vacuna”.