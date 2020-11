Crisis sanitaria: el contagio de médicos le pone mucha presión al sistema sanitario

Los primeros contagios de profesionales médicos dieron el alerta, y ahora los organismos que representan a los médicos y profesionales de la salud de la provincia hablan de crisis por la cantidad de sus asociados que están en aislamiento. Hay temor en cuanto a que se repita el cuadro de situación que se ha dado en provincias vecinas. A esto se debe sumar lo referido a los insumos porque estos hacen la diferencia a la hora de tener las mínimas medidas de cuidado y prevención.

El presidente del Círculo Médico, Dr. Eduardo Correa, refirió sobre los casos de colegas infectados: “No solo hay muchos que han dado positivo, sino que hay muchos que están aislados. Eso hay que sumarlo a la cantidad de profesionales que en este momento no pueden estar ejerciendo su actividad”. Ante esto, el facultativo sentenció que, indudablemente, “esto resiente el sistema y es una situación bastante preocupante. Le pone mucha presión al sistema sanitario. Esperemos que esto se pueda manejar”. Correa hizo hincapié en una entrevista radial, que la sociedad debe entender que “no hay muchos profesionales médicos y los que hay, están afectados y aislados”. Por caso, puso como ejemplo lo que sucede en el Hospital de Niños, donde 50 profesionales están infectados, muchos más de los reconocidos oficialmente.

Insumos

Respecto de los elementos de protección, surge que hay diferencia entre los médicos que trabajan en el sistema público y el privado. Estos últimos deben comprar los insumos que los protejan del virus. Esto lo afirma Correa y es reconocido además por el presidente de Feclisa, Dr. Jorge Saavedra. Este último reconoció que la compra se realiza para cubrir a los médicos en situación de quirófano, terapias y coronarias. A ellos se les provee de “todo el equipamiento para la atención de esos pacientes, pero no es así con los profesionales clínicos, odontólogos, anestesiólogos y de consultorio”. La razón se relaciona con los elevados costos de estos elementos.

En cambio, el Círculo Médico compró y pasó el costo a sus asociados. “Al médico privado el único que lo protege es el Círculo, es muy diferente a lo que es la medicina pública. Uno como profesional independiente se hace cargo de todo, no tiene una protección de los sanatorios donde trabaja. Es el reclamo que le venimos haciendo a la obra social desde marzo”.