La parroquia San Pío X se prepara para celebrar sus fiestas patronales: todos los detalles

En el marco del Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, la comunidad parroquial de San Pío X, ubicada en el barrio Libertador II, más conocido como Mil Viviendas, se prepara para celebrar sus fiestas patronales.

Las actividades se desarrollarán durante una semana, desde el sábado 15 hasta el viernes 21 de agosto, con un programa que reunirá diferentes momentos de oración y celebración religiosa. La agenda contempla actividades tanto en la sede parroquial de San Pío X como en distintas iglesias, además de homenajes destinados a instituciones y sectores de la comunidad vinculados con la parroquia.

El cronograma tendrá su jornada central el viernes 21 de agosto, cuando se conmemorará la Memoria del Papa San Pío X, Patrono de los Catequistas, con el tradicional Rosario, una solemne procesión alrededor de la plaza Tinkunaku y la celebración de la Santa Misa.

Sábado 15: la apertura de las fiestas patronales

El programa comenzará el sábado 15 de agosto, jornada correspondiente a la Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Las actividades se iniciarán por la mañana con la Santa Misa de Primera Comunión, prevista para las 10:00. Luego, a las 18:00, se celebrará una Santa Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, complejo Valle Chico. La jornada continuará en la sede parroquial de San Pío X. A las 18:30 tendrá lugar el Santo Rosario, mientras que a las 19:00 se realizará la Celebración de la Palabra.

El primer día del programa combinará así distintas instancias de participación religiosa y permitirá dar inicio formal a una semana dedicada al patrono de la comunidad parroquial.

Domingo 16: celebraciones en distintas iglesias

El domingo 16 de agosto, en coincidencia con la Memoria de San Roque de Montpellier, las celebraciones comenzarán temprano y tendrán como escenario diferentes templos.

La primera actividad será una Santa Misa a las 9:00 en la Iglesia de Santa Maravilla de Jesús. Una hora después, a las 10:00, se celebrará otra Santa Misa en la Iglesia de San Ramón Nonato.

El cronograma continuará a las 11:00 con una Santa Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de Luján. Por la tarde, a las 18:30, la comunidad se reunirá nuevamente para rezar el Santo Rosario en la Sede Parroquial de San Pío X.

Lunes 17 y martes 18: continuidad de las actividades

El lunes 17 de agosto, las actividades se concentrarán en la sede parroquial. A las 18:30 se rezará el Santo Rosario y, a las 19:00, tendrá lugar la Celebración de la Palabra.

El martes 18 se retomará el mismo esquema inicial, con el Santo Rosario a las 18:30 y la Santa Misa a las 19:00. Durante esa jornada se realizará además un homenaje especial con la participación de autoridades y efectivos policiales de la Comisaría 6°, autoridades y personal del Precinto Judicial N° 6 y miembros del Cuartel de Bomberos Voluntarios.

De esta manera, el programa incorpora también a instituciones vinculadas con la comunidad y reconoce su presencia mediante un homenaje durante la celebración patronal.

Miércoles 19: homenaje a instituciones de salud y asistencia

El miércoles 19 de agosto estará dedicado a la Memoria de San Juan Eudes. Como en las jornadas anteriores, la actividad comenzará a las 18:30 con el Santo Rosario en la sede parroquial de San Pío X. A las 19:00 se celebrará la Santa Misa.

En esta oportunidad, el homenaje estará destinado a autoridades y personal de diferentes instituciones vinculadas con la salud y la asistencia:

Centro de Salud Libertador II.

Centro de Salud Barrio Apolo.

Centro de Acción Familiar.

Centro de Atención Médica Misiones Sanatorio Pasteur.

El reconocimiento formará parte de las actividades previstas para esta jornada de las fiestas patronales.

Jueves 20: homenaje a la comunidad educativa

El jueves 20 de agosto se conmemorará la Memoria de San Bernardo. El programa volverá a concentrarse en la sede parroquial, donde a las 18:30 se rezará el Santo Rosario y a las 19:00 se celebrará la Santa Misa. Durante esta jornada se realizará un homenaje a autoridades, docentes, no docentes y alumnos de distintos establecimientos escolares.

Las instituciones incluidas son:

Islas Malvinas.

Juan Chelemín.

Revolución de Mayo.

Apolo.

Jardines de Infantes.

La jornada estará así marcada por la participación de la comunidad educativa en el marco de las celebraciones patronales.

Viernes 21: la jornada central en honor a San Pío X

El cierre de las fiestas patronales tendrá lugar el viernes 21 de agosto, jornada dedicada a la Memoria del Papa San Pío X, Patrono de los Catequistas.

El programa señala además que San Pío X creó la Diócesis de Catamarca el 5 de febrero de 1910, un dato que forma parte de la referencia histórica incluida en la celebración. La jornada comenzará a las 18:00 con el Santo Rosario, en la sede parroquial de San Pío X. Media hora después, a las 18:30, se realizará la Solemne Procesión en honor de San Pío X, que recorrerá los alrededores de la plaza Tinkunaku.

Finalmente, a las 19:00, tendrá lugar la Santa Misa.

Durante esta jornada también se realizará un homenaje a distintos integrantes e instituciones vinculadas con la vida de la comunidad. Participarán la Junta Diocesana de Catequesis, los Catequistas de la Parroquia San Pío X, centros comerciales y farmacias y la Cooperativa San Fernando Limitada, vinculada al transporte de pasajeros.