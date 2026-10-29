Cuáles son las profesiones que más y menos confianza generan en los argentinos

En una Argentina atravesada por la polarización política y la desconfianza en las instituciones, los médicos conservan una posición destacada en la consideración social. Según el Índice de Confiabilidad Global 2026 de Ipsos, son los profesionales que generan menor desconfianza entre los argentinos, seguidos de cerca por los científicos y los docentes. En el extremo opuesto aparecen los políticos y los funcionarios públicos, que concentran algunos de los niveles más elevados de cuestionamiento.

El estudio internacional, cuyos resultados se dieron a conocer recientemente, se realizó entre el 19 de junio y el 3 de julio de este año en 31 países y contó con la participación de 23.537 personas. La encuesta examinó la percepción pública sobre distintas profesiones y permitió establecer diferencias significativas entre los niveles de confianza y desconfianza que despiertan los diferentes grupos.

En Argentina, solo el 11% de los encuestados desconfía de los médicos, una proporción considerablemente inferior a la registrada entre otras profesiones y ocupaciones. En contraste, el 58% manifiesta desconfianza hacia los políticos, mientras que el rechazo alcanza su nivel más alto cuando la consulta se refiere específicamente a ministros de Gobierno y funcionarios públicos.

Los resultados muestran una marcada distancia entre la valoración de los profesionales vinculados con la atención sanitaria, la investigación científica y la enseñanza y la percepción de quienes ocupan posiciones de responsabilidad política e institucional.

La diferencia también se refleja en los porcentajes correspondientes a científicos y docentes. En el país, el 13% expresa desconfianza hacia los científicos y el 15% hacia los profesores. De esta manera, las tres profesiones vinculadas con la salud, el conocimiento y la educación presentan los niveles más bajos de desconfianza entre las categorías relevadas.

La tendencia argentina

La buena consideración de los médicos no constituye un fenómeno exclusivo de Argentina. En el promedio de los 31 países incluidos en la investigación de Ipsos, esta profesión ocupa el primer lugar entre las evaluadas, con un 58% de los encuestados que los considera confiables.

Los científicos se ubican muy cerca, con el 57%, mientras que los profesores alcanzan el 53%. Estos resultados sitúan a las profesiones médicas, científicas y docentes entre las que despiertan mayor confianza en el ámbito internacional. Sin embargo, la particularidad argentina aparece al observar los niveles de desconfianza. Mientras que la valoración positiva de los médicos coincide con la tendencia general, el rechazo hacia ellos es especialmente bajo en el país, donde solo alcanza al 11%.

La comparación entre las tres profesiones permite observar una diferencia acotada, pero sostenida, en los niveles de desconfianza:

Médicos: 11% de desconfianza en Argentina.

Científicos: 13%.

Docentes o profesores: 15%.

La encuesta, no obstante, no indaga en las razones que explican esta percepción. Por lo tanto, sus resultados no permiten determinar si la confianza hacia los médicos está relacionada con las experiencias personales de atención, la valoración de su formación profesional o el reconocimiento de su función social.

Lo que sí muestra el relevamiento es que, en un contexto de escepticismo generalizado hacia distintas instituciones y ocupaciones, la profesión médica mantiene una posición favorable en la consideración pública.

La desconfianza apunta a políticos, funcionarios y jueces

La distancia entre los profesionales mejor valorados y los sectores más cuestionados se hace evidente al observar los resultados correspondientes a la dirigencia política y las instituciones públicas.

En Argentina, el 58% de los encuestados desconfía de los políticos. El porcentaje asciende al 67% cuando se consulta específicamente por ministros de Gobierno y funcionarios públicos, que encabezan el ranking nacional de desconfianza. Los jueces también reciben una valoración desfavorable: el 53% de los consultados los considera poco confiables. En el caso de los periodistas, el nivel de desconfianza llega al 48%.

Los influencers de las redes sociales, por su parte, registran un 56% de desconfianza, un porcentaje que los ubica entre las figuras que generan mayores cuestionamientos.

El informe identifica así una brecha entre la percepción de las profesiones tradicionales y la de quienes desempeñan funciones vinculadas con el poder político, institucional o la influencia pública.

La encuesta también deja planteada una pregunta sobre el cruce entre profesiones y nuevas formas de exposición pública: ¿qué ocurre cuando la figura de un médico se combina con la de un influencer? Se trata de un fenómeno relativamente nuevo que el estudio no midió, por lo que no existen resultados específicos dentro de este relevamiento que permitan establecer cómo es valorada esa combinación.

Abogados, empresarios, banqueros y policías

El cuestionamiento social no se limita a la política, los funcionarios y los periodistas. Otras profesiones y ocupaciones también presentan porcentajes importantes de desconfianza entre los argentinos.

Los abogados registran un 41%, mientras que los líderes empresariales alcanzan el 42%. Los presentadores de noticias de televisión se ubican en el 43% y los banqueros llegan al 44%. La policía presenta un nivel de desconfianza del 46%, mientras que los periodistas alcanzan el 48%.

Los datos permiten ordenar las categorías mencionadas de acuerdo con sus respectivos porcentajes:

Abogados: 41%.

Líderes empresariales: 42%.

Presentadores de noticias de televisión: 43%.

Banqueros: 44%.

Policías: 46%.

Periodistas: 48%.

Políticos: 58%.

Influencers de redes sociales: 56%.

Ministros de Gobierno y funcionarios públicos: 67%.

Estos porcentajes corresponden a quienes expresan desconfianza hacia cada categoría. No deben interpretarse como proporciones de personas que necesariamente confían en las profesiones restantes, ya que la encuesta también contempla respuestas neutras y participantes que no saben o no contestan.

Argentina ocupa el puesto 25 entre 31 países

El panorama general de confianza en Argentina presenta un saldo desfavorable cuando se consideran las distintas profesiones evaluadas. El Índice de Confiabilidad Global registra para el país un saldo neto de -12, resultado que lo ubica en el puesto 25 entre las 31 naciones incluidas en la investigación.

Este indicador se calcula restando las respuestas negativas de las positivas. Cuando el resultado es inferior a cero, significa que, en el balance general de las profesiones evaluadas, la desconfianza supera a la confianza. La posición argentina refleja así una situación en la que conviven categorías con una valoración favorable, como médicos, científicos y docentes, con otras que generan un rechazo considerable, especialmente las vinculadas con el poder político e institucional.

El informe también señala que todos los países latinoamericanos incluidos en la medición registraron índices netos negativos. Chile y Perú obtuvieron -13, mientras que Polonia y Rumania alcanzaron -17.

En el extremo opuesto aparecen varios países de Asia-Pacífico, que presentan saldos positivos. India encabeza los valores mencionados, con +20, seguida por Malasia, con +16, y Tailandia, con +15.

La comparación internacional muestra que la confianza pública no se distribuye de manera uniforme entre los países y que Argentina se encuentra entre las naciones con un balance desfavorable en la valoración de las profesiones.