La Cuesta del Portezuelo permanecerá cerrada al tránsito vehicular este domingo, debido a la realización del Desafío Portezuelo, una competencia ciclística organizada por la Municipalidad de Valle Viejo y el Club Ciclista Los Amigos del Parque.

La medida fue informada por la Municipalidad de Valle Viejo y contempla la interrupción total de la circulación de vehículos por el sector desde las 8 hasta las 13.30, aproximadamente, en el marco del desarrollo de la actividad deportiva.

La disposición establece una restricción durante varias horas de la jornada dominical, por lo que quienes tengan previsto utilizar ese recorrido deberán considerar el cierre al momento de organizar sus desplazamientos. La interrupción comprende a todos los vehículos que habitualmente transitan por la zona, sin que se haya establecido una circulación habilitada durante el horario previsto para la competencia.

La realización del Desafío Portezuelo requiere disponer de las condiciones necesarias para el desarrollo de la prueba ciclística, motivo por el cual las autoridades municipales comunicaron anticipadamente la restricción y solicitaron la colaboración de quienes deban movilizarse por el sector.

La reapertura dependerá del personal de seguridad

Desde el municipio aclararon que el horario de las 13.30 es aproximado y que la habilitación de la circulación no se producirá automáticamente al cumplirse ese plazo.

En efecto, la reapertura de la Cuesta del Portezuelo estará sujeta a la autorización del personal de seguridad, una vez que haya finalizado la competencia y se encuentren garantizadas las condiciones necesarias para restablecer la normal circulación vehicular.

Este procedimiento contempla dos condiciones fundamentales: la finalización de la actividad deportiva y la verificación de que el sector esté en condiciones de permitir nuevamente el tránsito de automóviles y otros vehículos. Por ese motivo, la Municipalidad de Valle Viejo solicitó a vecinos, turistas y automovilistas que tengan previsto transitar por la zona que tomen los recaudos correspondientes y contemplen la restricción al momento de organizar sus actividades.

Recomendaciones para vecinos, turistas y automovilistas

El aviso municipal está dirigido tanto a los habitantes de la zona como a quienes visiten el sector o tengan previsto utilizar la Cuesta del Portezuelo durante la mañana del domingo.

En ese sentido, se pidió especialmente programar los desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta que el cierre comenzará a las 8 y se extenderá hasta aproximadamente las 13.30, dependiendo de las condiciones en las que se desarrolle la competencia y de la posterior autorización para liberar el tránsito.

Las principales recomendaciones comunicadas por las autoridades son:

Anticipar los desplazamientos: organizar los viajes antes del horario establecido para el cierre.

Tomar los recaudos necesarios: considerar la interrupción total de la circulación vehicular durante el desarrollo de la competencia.

Respetar las restricciones: evitar intentar transitar por el sector mientras permanezca cerrado.

Cumplir las indicaciones: atender las instrucciones impartidas por el personal autorizado.

Esperar la habilitación oficial: la circulación se restablecerá únicamente cuando el personal de seguridad lo autorice.

El municipio insistió en la importancia de respetar las disposiciones para permitir que la competencia se desarrolle y que, posteriormente, la circulación pueda recuperarse cuando estén dadas las condiciones correspondientes.

El Desafío Portezuelo distribuirá más de 4 millones de pesos en premios

Además del operativo previsto para ordenar la circulación, la competencia tendrá como uno de sus principales atractivos la distribución de más de 4 millones de pesos en premios, que serán repartidos entre las distintas categorías participantes.

El Desafío Portezuelo es organizado conjuntamente por la Municipalidad de Valle Viejo y el Club Ciclista Los Amigos del Parque, instituciones que llevan adelante la convocatoria y las instancias organizativas necesarias para concretar la prueba.

La propuesta deportiva contempla diferentes categorías y establece una importante recompensa económica para los participantes, con una distribución que supera los cuatro millones de pesos en premios. En ese contexto, la organización también informó el cronograma previsto para completar las acreditaciones y atender las últimas inscripciones de los ciclistas que participarán de la competencia.