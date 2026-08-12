Miércoles y el Innombrable va a dar un poco de respiro en Catamarca

Mitad de semana y el clima mantiene la tendencia de días con marcada nubosidad. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado y con la evolución prevista muestra así una jornada en la que las condiciones se mantendrán con pocas variantes hasta la noche, en la que puede haber sorpresas.

Las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el miércoles comenzó con registros de 8 grados durante la madrugada. Durante la mañana, la temperatura descenderá hasta los 7 grados, que será el registro más bajo previsto dentro de los períodos indicados, sumado a que la Sensación Térmica fue de 5.7.

Con el avance de la jornada se producirá el ascenso térmico. La temperatura llegará a los 16 grados durante la tarde, estableciendo allí la máxima prevista para este miércoles en Catamarca. Durante la noche, en tanto, el registro volverá a descender y se ubicará en torno a los 11 grados.

Viento entre 13 y 22 km/h

El Innombrable también tendrá presencia durante toda la jornada pero con menos intensidad que en los días previos. Según el SMN, se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.

La dirección predominante cambiará a medida que avance el día. En las primeras horas tendrá dirección desde el Este (E). Por la mañana, la dirección predominante será Sur (S), mientras que durante la tarde y la noche se espera viento proveniente del Noreste (NE).

Lo destacado es que no se contemplan ráfagas para ninguno de los períodos analizados y así está la diferencia con los días previos.

¿Llega la lluvia'

Cortando la tendencia, el SMN pronostica para la noche de este día la posibilidad de chaparrones, variable que de momento tiene un porcentaje de ocurrencia enntre el 10 y el 40 %.

A esto se suma la Alerta Naranja para la zona de cordillera de Antofagasta y Tinogasta. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 120 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.





