De las aulas a la Feria del Libro: estudiantes llevan sus historias y creaciones

La Feria del Libro de Catamarca no solo convoca a lectores, escritores y referentes del ámbito cultural, sino que también abre sus espacios a las producciones que nacen en las instituciones educativas. Durante esta edición, estudiantes de distintos establecimientos del Valle Central y de otros departamentos llegaron al Predio Ferial para mostrar trabajos desarrollados en las aulas, en los que la literatura, el arte y la expresión se convierten en herramientas para aprender, crear y comunicarse con los demás.

Las propuestas presentadas reflejan diferentes formas de abordar los contenidos escolares y trasladarlos a experiencias compartidas con la comunidad. A través de representaciones teatrales, danza, escritura, música, elaboración de libros artesanales y producciones audiovisuales, los alumnos asumieron un papel activo en la presentación de sus trabajos, convirtiéndose en protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje.

Entre las experiencias se destacaron las iniciativas del Colegio Padre Ramón de la Quintana, el Colegio Privado Manuel Belgrano, el Colegio Pía Didoménico y la escuela primaria Nº 23 de Balcozna de Afuera. Cada institución llegó a la Feria con una propuesta particular, surgida del trabajo cotidiano de estudiantes y docentes, pero todas compartieron un mismo propósito: hacer que los aprendizajes y las creaciones escolares trasciendan las paredes de las aulas y encuentren nuevos públicos.

Teatro y danza ylas enseñanzas de San Francisco de Asís

Una de las presentaciones tuvo como protagonistas a los alumnos del nivel primario del Colegio Padre Ramón de la Quintana, quienes ocuparon el Auditorio 1 con una puesta que combinó actuación y danza para acercarse a la figura de San Francisco de Asís, patrono de la institución.

La representación incorporó distintos personajes, entre ellos Santa Clara y el Beato Mamerto Esquiú, para recrear valores y enseñanzas relacionados con la fe, la solidaridad, el cuidado del ambiente y la construcción de una sociedad más justa.

La propuesta permitió que los estudiantes expresaran, mediante el lenguaje escénico, contenidos y valores abordados en la escuela. La incorporación de la actuación y la danza brindó un marco para representar esas enseñanzas y compartirlas con el público que se acercó al auditorio.

El trabajo fue resultado de la articulación entre docentes de distintas áreas, que acompañaron el desarrollo de una iniciativa capaz de integrar diferentes conocimientos en una presentación conjunta. De este modo, la participación en la Feria se convirtió en una oportunidad para trasladar al escenario parte de las actividades que los chicos realizan cotidianamente en la institución.

La experiencia también mostró cómo los contenidos escolares pueden adquirir nuevas formas de expresión cuando se combinan distintas disciplinas artísticas. Los estudiantes no solo participaron de una representación, sino que llevaron a un espacio cultural una propuesta construida a partir del trabajo educativo compartido.

Escritura, coplas y zambas con voz propia

También en el Auditorio 1, estudiantes del Colegio Privado Manuel Belgrano formaron parte del encuentro "A cuenta de cuento y canto", organizado junto a SADE Joven.

La actividad tuvo como eje la expresión literaria y musical de los jóvenes, quienes compartieron textos propios, coplas y zambas de autoría estudiantil. La propuesta puso en primer plano la posibilidad de que los alumnos encuentren una voz propia mediante la escritura y las distintas manifestaciones artísticas, al tiempo que ofrecen sus creaciones a otros lectores y oyentes.

El encuentro fue acompañado por docentes de Lengua y Literatura, las familias y referentes de la Sociedad Argentina de Escritores. Estos actores participan del proceso de acercamiento de los estudiantes a la creación literaria y los estimulan durante el año para que desarrollen sus capacidades expresivas.

La presentación en la Feria permitió dar visibilidad a ese recorrido y mostrar producciones surgidas del trabajo educativo. Los textos, las coplas y las zambas se transformaron así en una forma de compartir experiencias, ideas y sensibilidades con la comunidad.

La iniciativa también puso de relieve el acompañamiento que reciben los jóvenes en sus procesos creativos. La presencia de docentes, familiares y referentes de SADE contribuyó a sostener un espacio en el que la literatura y la música pueden desarrollarse como herramientas de expresión y encuentro.

"Fanzines que viajan": leyendas catamarqueñas en el Espacio Infantil

En el Espacio Infantil, los alumnos de tercer año del Colegio Pía Didoménico presentaron "Fanzines que viajan", una propuesta que surgió en las aulas a partir del trabajo con obras literarias.

La iniciativa se basa en la elaboración de fanzines, pequeños libros artesanales que combinan escritura, interpretación, creatividad y arte. A través de este formato, los estudiantes adaptaron leyendas populares catamarqueñas al lenguaje de las infancias, con el propósito de acercar esas historias a nuevos lectores.

La experiencia no quedó limitada a la producción de los materiales. Durante la Feria, los propios alumnos asumieron el papel de talleristas y acompañaron a niños de entre 3 y 12 años en la creación de sus propias versiones de las historias.

De esta manera, los estudiantes pasaron de elaborar sus propias producciones a compartir el proceso creativo con otros chicos. La actividad propició un espacio de participación en el que la lectura, la escritura y la interpretación se combinaron con la elaboración artesanal.

El trabajo con las leyendas populares de Catamarca permitió, además, llevar relatos vinculados con la provincia a un ámbito de intercambio entre distintas edades. Los fanzines funcionaron como soporte para reinterpretar esas narraciones y ofrecer a los niños una experiencia en la que pudieran involucrarse directamente en la construcción de sus propias historias.

Desde Balcozna de Afuera

Otra de las experiencias llegó desde Balcozna de Afuera, donde 10 estudiantes de primaria de la escuela Nº 23, acompañados por sus maestros y el director, desarrollaron el podcast audiovisual y comunitario Chitu. El grupo presentó el primer episodio y los avances de un segundo en el auditorio central de la Feria del Libro. La participación permitió compartir una producción que nació en la comunidad educativa y que busca contar historias del lugar mediante la integración de distintos lenguajes.

Evelina Osuna, una de las docentes, explicó que el proyecto surgió a partir de la mejora de la conectividad en la zona. La nueva posibilidad de conexión fue aprovechada como una oportunidad para atraer a los chicos mediante una propuesta que combinara música, actuación y recursos audiovisuales.

Según relató, el propósito fue integrar esas herramientas para contar las historias de Balcozna de Afuera y dar a conocer sus lugares y particularidades. "El objetivo era amalgamar lo educativo con lo comunitario y hacer conocer Balcozna de Afuera que tiene un montón de historias y lugares", destacó Osuna.

La docente también remarcó el carácter transversal de la iniciativa, que permite a los niños aprender a partir de diferentes temas y lenguajes. El desarrollo del podcast involucra a los estudiantes en las distintas etapas de producción, desde la elección de los relatos hasta la preparación de las escenas y la edición del material.

"Los chicos se encargan de todo: de elegir la historia, de escribir el guión, de las actuaciones, armaron la escenografía, hicieron la edición", contó la docente al describir el trabajo realizado para concretar la producción.

La presentación en la Feria tuvo un significado especial para el grupo, que llegó al Predio Ferial para mostrar el resultado de ese proceso. Los estudiantes compartieron el primer episodio de Chitu y los avances de la segunda entrega, con la satisfacción de llevar al auditorio una iniciativa que articula el aprendizaje escolar con las historias de su propia comunidad.