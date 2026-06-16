Densa neblina cubrió el Valle Central: piden extremar las precauciones al transitar

La jornada de este martes comenzó con condiciones meteorológicas que obligaron a reforzar las medidas de precaución en las calles y rutas del Valle Central. Desde las primeras horas de la mañana se registraron densas neblinas en distintos sectores de la región, generando una importante reducción de la visibilidad y provocando dificultades para quienes debían desplazarse por caminos urbanos y rutas de circulación habitual.

El fenómeno fue advertido en diferentes puntos del Valle Central, donde la presencia de la neblina se hizo visible desde el amanecer. Las imágenes registradas durante las primeras horas del día mostraron un escenario caracterizado por una marcada disminución del alcance visual, una situación que suele demandar especial atención de parte de conductores y peatones.

Uno de los registros más representativos de la jornada fue captado en Sumalao, departamento Valle Viejo, donde la densa capa de neblina cubrió amplios sectores de la zona. El video permitió observar con claridad el impacto del fenómeno sobre el paisaje y las condiciones de circulación durante las primeras horas del día.

Un amanecer marcado por la baja visibilidad

La presencia de neblina fue el principal rasgo meteorológico de la mañana de este martes. En distintos sectores del Valle Central, los conductores se encontraron con condiciones que exigieron reducir la velocidad y aumentar las medidas de seguridad al momento de transitar.

La disminución de la visibilidad fue uno de los aspectos más notorios del fenómeno. En algunos puntos, la neblina dificultó la observación del entorno y obligó a mantener una conducción más cuidadosa para evitar riesgos en calles, avenidas y rutas.

Las condiciones registradas durante la mañana también modificaron el paisaje habitual de la región, generando postales donde edificios, árboles y vehículos aparecían parcialmente cubiertos por la masa de humedad suspendida en el aire.

Ruta n° 1

Sumalao, uno de los puntos afectados

Entre los lugares donde la neblina se manifestó con mayor intensidad se encuentra Sumalao, en el departamento Valle Viejo. Allí fue captado un video que reflejó las condiciones imperantes durante las primeras horas de la jornada.

Las imágenes mostraron cómo la densa formación reducía considerablemente la capacidad visual en distintos tramos, obligando a quienes circulaban por la zona a extremar los cuidados.

La situación observada en Sumalao fue representativa de lo ocurrido en otros sectores del Valle Central, donde el fenómeno también se hizo presente desde temprano.

El pronóstico para la jornada

Además de la presencia de neblina durante la mañana, el día estará acompañado por temperaturas moderadas de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este martes se prevé:

• Temperatura máxima: 20 grados.

• Temperatura mínima: 9 grados.

Las condiciones térmicas anticipadas por el organismo muestran una jornada con amplitud moderada entre la temperatura mínima y la máxima, luego de un comienzo marcado por la humedad y la escasa visibilidad.

Recomendaciones para conductores

Ante la presencia de neblina, se reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas al momento de circular. La reducción del campo visual puede incrementar los riesgos en la conducción si no se toman los recaudos necesarios.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:

• Circular con precaución.

• Mantener las luces bajas encendidas.

Estas medidas buscan favorecer una mejor visualización de los vehículos en circulación y contribuir a una conducción más segura mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.