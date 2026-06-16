¿Por qué la ciencia recomienda comer dulce de leche con queso azul?

El dulce de leche ocupa un lugar privilegiado dentro de la cultura alimentaria. Su presencia en facturas, tortas, alfajores y una enorme variedad de preparaciones lo convirtió en uno de los productos más representativos de la gastronomía regional. Esa familiaridad cotidiana hace que muchas veces sea percibido únicamente como un sabor conocido, asociado a costumbres arraigadas y a tradiciones transmitidas de generación en generación.

Sin embargo, cuando la ciencia comienza a estudiar aquello que sucede en el paladar, aparecen nuevas perspectivas capaces de cuestionar algunas certezas gastronómicas. Una de ellas es la recomendación de combinar dulce de leche con queso azul, una propuesta que para muchos puede resultar inesperada, pero que encuentra fundamentos en disciplinas científicas dedicadas a comprender cómo percibimos los alimentos.

La explicación no surge de una moda pasajera ni de una tendencia culinaria aislada. Según la información aportada por especialistas en análisis sensorial, la combinación responde a mecanismos concretos relacionados con la percepción de aromas, sabores y texturas.

El análisis sensorial detrás de los sabores

La respuesta a la pregunta sobre por qué la ciencia avala la combinación entre dulce de leche y queso azul se encuentra en el campo del análisis sensorial, una disciplina científica que estudia las propiedades organolépticas de los alimentos y la manera en que el cerebro humano las interpreta.

A través de esta herramienta, los especialistas pueden evaluar de manera objetiva aspectos que tradicionalmente parecían depender exclusivamente de gustos personales.

La ingeniera en alimentos Ivana Nieto, actual presidenta del Consejo Mundial del Dulce de Leche, sostiene que la combinación funciona precisamente porque reúne características opuestas. Según explica, el queso azul aporta una estructura picante y salada que no compite con el dulce de leche. Por el contrario, actúa como un elemento potenciador que permite destacar mejor sus cualidades aromáticas y gustativas.

La especialista resume este fenómeno en una idea sencilla: los opuestos se atraen.

En ese encuentro de contrastes intervienen diferentes elementos:

El dulzor característico del dulce de leche.

Las notas saladas del queso azul.

El perfil picante propio de este tipo de quesos.

Las texturas cremosas presentes en ambos productos.

La interacción aromática que se genera durante la degustación.

El resultado es una experiencia sensorial donde ninguno de los componentes anula al otro, sino que ambos se potencian mutuamente.

La trayectoria de una especialista del sector lácteo

Ivana Nieto conoce profundamente el universo del dulce de leche. Su vínculo con la producción láctea comenzó en Idiazábal, un pequeño pueblo ubicado en la cuenca lechera cordobesa, donde creció entre los tambos familiares.

Esa experiencia inicial se transformó posteriormente en una carrera profesional vinculada al estudio técnico de los alimentos. La especialista consolidó su formación en el INTI Lácteos de Rafaela y desarrolló una trayectoria enfocada en la evaluación de productos lácteos desde una perspectiva científica.

Su trabajo permite observar el dulce de leche más allá de la tradición o del valor cultural que posee. Desde esa mirada técnica, cada producto puede analizarse mediante parámetros objetivos y medibles.

Más allá del "me gusta" o "no me gusta"

Uno de los conceptos que Nieto busca desmitificar es la idea de que la calidad de un alimento depende exclusivamente de preferencias personales. Según explica, los sommeliers de alimentos no trabajan sobre la base de opiniones subjetivas, sino mediante procedimientos rigurosos de evaluación.

En los concursos lácteos se utilizan matrices específicas de análisis que contemplan numerosos indicadores.

Entre los descriptores que pueden formar parte de una evaluación figuran:

Brillo.

Viscosidad.

Arenosidad.

Notas de vainilla.

Características aromáticas.

Perfil gustativo.

Textura.

La matriz puede incluir hasta veinte variables diferentes.

Cada una recibe una puntuación determinada y el resultado final surge de una valoración matemática. El producto que más se aproxima a los 100 puntos es considerado el que alcanza la excelencia técnica dentro de los parámetros establecidos. Este sistema permite establecer estándares objetivos de calidad y comparar productos bajo criterios científicos previamente definidos.

Innovación tecnológica en torno al dulce de leche

La evolución de las técnicas de análisis sensorial también impulsó importantes avances dentro de la industria alimentaria. Según se destaca, Argentina y Uruguay han logrado posicionarse como referentes en el desarrollo tecnológico vinculado al dulce de leche.

La competencia existente en el mercado obliga a los tecnólogos de alimentos a perfeccionar constantemente las formulaciones para responder a necesidades específicas de cada producto.

Uno de los ejemplos más claros es el denominado dulce de leche alfajorero. Aunque esta variante no se encuentra tipificada dentro del Código Alimentario Argentino, posee características técnicas diferenciadas que permiten optimizar su desempeño industrial.

Su formulación incorpora modificaciones reológicas destinadas a controlar la actividad de agua.

Esa adaptación cumple funciones concretas:

Extender la vida útil del producto.

Mantener la consistencia adecuada.

Evitar que la humedad afecte a la galletita.

Impedir que el alfajor se ablande con el tiempo.

Este tipo de desarrollos refleja cómo la ciencia y la tecnología alimentaria intervienen incluso en productos profundamente asociados a la tradición.

Una invitación a experimentar

Para quienes observan con desconfianza la combinación entre dulce de leche y queso azul, la especialista propone una aproximación gradual.

Según señala, existen alternativas más suaves que permiten explorar el concepto sin enfrentar un contraste tan intenso. Entre las opciones recomendadas aparece el queso pategrás, cuya combinación con dulce de leche ofrece una experiencia más moderada para quienes desean iniciarse en este tipo de maridajes.

La propuesta, según Nieto, consiste en animarse a abandonar ciertos esquemas tradicionales y descubrir nuevas posibilidades sensoriales.

Desde la perspectiva del análisis científico, el encuentro entre dulce de leche y queso azul no responde a una provocación gastronómica ni a una extravagancia culinaria. Se trata, por el contrario, de una combinación sustentada en el estudio de los sabores, las texturas y los aromas, donde la interacción entre elementos opuestos genera una experiencia capaz de resaltar las mejores cualidades de ambos productos. En ese punto, la ciencia ofrece una explicación precisa para un maridaje que desafía prejuicios y abre nuevas formas de disfrutar uno de los emblemas más reconocidos de la gastronomía regional.