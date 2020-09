Denunciaron que no lo quisieron atender en Capresca por ser de Fray Mamerto Esquiú

La Caja de Créditos y Prestaciones de Catamarca (Capresca) se vio envuelta en una polémica, tras una denuncia pública por discriminación que se conoció ayer. Se trata de un empleado municipal, quien acusó que en las oficinas de la calle Mota Botello al 854 no lo quisieron atender por ser de Fray Mamerto Esquiú. Recordemos que por la situación epidemiológica actual, desde este miércoles, el departamento junto a Valle Viejo regresaron a la Fase 2 de aislamiento.

“Empezaron a atender y pasar de a uno. Cuando el agente, que estaba atendiendo, se dio cuenta que él (por el empleado municipal) era del departamento Fray Mamerto Esquiú, se paró y tomó un distanciamiento. Se fue a consultar, le comentó a los compañeros de trabajo de donde venía y volvió para seguir atendiéndolo. Luego, llegó otro sujeto que dijo que no lo podía atender más. Después se paró en la puerta y dijo que la gente de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo no va ser atendida hasta que se solucione el problema”, relató el concejal de Fray Mamerto Esquiú, Daniel Vildoza.

El descargo de Capresca indicó que el hecho “se trató de un teléfono descompuesto”. Así lo aseguró el responsable de Prensa del organismo, quien fue el encargado de dar respuesta ante este grave hecho. Al tratar de aclarar, alegaron que el episodio se trató de “una confusión” y que, en ningún momento, se dieron instrucciones al personal para que se tome esta determinación. “De algún empleado salió una sugerencia para la Policía sobre la situación de Covid-19 en Fray Mamerto Esquiý y Valle Viejo.

En cuanto a si esto constituye un acto de discriminación, el funcionario acotó “no hay ningún acto discriminatorio. Es una confusión”. Seguidamente, se aclaró que los vecinos del departamento que se tuvieron que retirar y no habían cumplido con el trámite para el que asistieron, fueron llamados minutos después para que se hicieran presentes y así terminar de gestionar el crédito que estaban solicitando.

Reclamo

En este contexto de temor o precaución, surgió el reclamo de los trabajadores de la Caja de Prestaciones Sociales por mayores insumos y cuidados en este marco de pandemia. Tras el confuso hecho, se señaló que no estaban recibiendo los cuidados ni la orientación sobre cómo proceder en casos sospechosos.

La Puerta prohibió el ingreso de personas de Las Chacras

Tras lo sucedido en Capresca, tal vez en coincidencia, el COE de la Municipalidad de La Puerta anunció ayer que por la misma situación epidemiológica de sus vecinos departamentos, disponía el no ingreso de personas provenientes de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. La polémica decisión, informada en el Facebook de la comuna, habla de “prohibir el ingreso de personas con domicilio en Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, evitando el traslado de sus habitantes a nuestra jurisdicción, para evitar contagios”.

A esta medida se suma la instauración de la “ley seca” en el ámbito de este departamento. Por otra parte, preventistas, proveedores y vendedores ambulantes de FME y Valle Viejo no podrán ingresar. El hecho provocó rechazo y cuestionó si el acto no se encuadraba también dentro de la discriminación.