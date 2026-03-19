La UNCA proyecta su expansión con una nueva sede en Recreo

En el marco del acto de firma de convenio entre la UNCA y la empresa Loma Negra C.I.A.S.A., realizado en la sede del Vicerrectorado, el rector, Ing. Oscar Arellano, anunció la creación de una nueva sede universitaria en la localidad de Recreo. La iniciativa se inscribe en una estrategia de expansión institucional que apunta a fortalecer la presencia de la universidad en distintos puntos del territorio provincial.

Durante su intervención, el rector destacó el estado avanzado de las gestiones para concretar el proyecto, al que definió como una demanda histórica del este catamarqueño. "Estamos muy contentos, tenemos muy avanzadas las gestiones para la donación de un predio importante en Recreo, que va a ser en poco tiempo la nueva sede de la UNCA en esa localidad", expresó.

Una respuesta a una demanda histórica

El anuncio de la nueva sede en Recreo se presenta como una respuesta concreta a una necesidad largamente planteada en la región. En ese sentido, Arellano subrayó el carácter federal de la universidad y su compromiso con la inclusión educativa.

"Es una vieja demanda del este y la Universidad siempre ha tenido como objetivo estar presente en cada localidad. Nos llena de orgullo la puesta en marcha de esta sede, que requiere del acompañamiento de empresas como Loma Negra, y del trabajo conjunto con el municipio y el Gobierno para garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación para todos los catamarqueños", sostuvo el rector.

La futura sede no solo implicará una ampliación física de la universidad, sino también una mayor cercanía con sectores de la población que hasta el momento enfrentaban dificultades para acceder a estudios superiores.

Educación, desarrollo local y vinculación productiva

Uno de los ejes centrales del proyecto es su impacto en el desarrollo local. La instalación de la sede permitirá ampliar la presencia territorial de la UNCA, acercando la formación universitaria a nuevos sectores y fortaleciendo la articulación con el entorno productivo.

Entre los objetivos destacados se encuentran:

Acercar la educación universitaria a la comunidad de Recreo y zonas aledañas.

Generar oportunidades educativas para sectores que históricamente demandaban este acceso.

Fortalecer el desarrollo local mediante la vinculación con actividades productivas.

Impulsar la interacción entre formación académica y necesidades del territorio.

La iniciativa busca consolidar un modelo en el que la universidad no solo forme profesionales, sino que también se convierta en un actor activo en el crecimiento regional.

Un convenio para fortalecer vínculos institucionales

En el mismo acto se concretó la firma de un convenio de cooperación entre la UNCA y Loma Negra, orientado a profundizar los lazos institucionales y promover el desarrollo de múltiples actividades conjuntas.

El acuerdo contempla una amplia gama de acciones, entre las que se destacan asistencia técnica profesional, servicios de consultoría, capacitación, pasantías y becas y proyectos de extensión, investigación e intervención.

Estas iniciativas apuntan a favorecer la articulación entre la formación universitaria y la práctica profesional, en un marco orientado al desarrollo sustentable. De este modo, el convenio no solo acompaña la creación de la nueva sede, sino que también refuerza el rol de la universidad en la generación de conocimiento aplicado y en su transferencia a la comunidad.

Participación institucional y empresarial

El acto contó con la presencia de autoridades universitarias y representantes de la empresa, lo que evidenció el carácter articulado del proyecto.

Por parte de la UNCA participaron el rector, Ing. Oscar Arellano, el secretario de Extensión Universitaria, Ing. Adolfo Agüero, la secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, Dra. Viviana Quiroga, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, CPN Alfredo Lazarte, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ing. Eduardo de la Orden.

En representación de Loma Negra estuvieron presentes Juan José Manteiga, gerente de Planta Catamarca, Martín Hernán Rojo, líder de Administración de Planta Catamarca y Alberto Taborda, técnico de la Fundación Loma Negra.

Un paso hacia la inclusión educativa

La creación de la sede en Recreo sintetiza una serie de objetivos institucionales: federalizar la educación superior, ampliar el acceso y fortalecer el vínculo con el entorno productivo. En ese marco, el proyecto se posiciona como un avance significativo para el este catamarqueño, al tiempo que refuerza la misión de la universidad de estar presente en cada localidad.

El anuncio, acompañado por la firma del convenio, configura un escenario en el que la articulación entre sector académico, empresarial y estatal aparece como un elemento clave para garantizar mayores oportunidades educativas para todos los catamarqueños.