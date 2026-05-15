Salud entregó indumentaria a Agentes Sanitarios de Belén

En el marco de las políticas de fortalecimiento del sistema sanitario provincial, el Ministerio de Salud de Catamarca concretó una nueva entrega de indumentaria destinada a Agentes Sanitarios que cumplen funciones en distintos puntos del departamento Belén.

La actividad fue encabezada por la ministra de Salud, Johana Carrizo, durante una visita al Hospital "Dr. Segundo Enrique Muñiz" de Belén, donde participaron además autoridades sanitarias y municipales. La entrega alcanzó a trabajadores sanitarios pertenecientes a las zonas de Norte Chico, Norte Grande, Londres y Belén.

Según se informó, la iniciativa forma parte de una política de acompañamiento al trabajo territorial que realizan los Agentes Sanitarios en diferentes localidades y comunidades del interior provincial.

Indumentaria para el trabajo territorial

La entrega de ambos se realizó bajo una modalidad similar a la implementada días atrás en la Capital provincial. El Ministerio de Salud adquirió la materia prima necesaria para la confección de la indumentaria, mientras que la fabricación estuvo a cargo de la fábrica Producat, que elaboró los conjuntos destinados al personal sanitario.

De acuerdo con lo señalado durante la actividad, los ambos constituyen un recurso de trabajo pensado para acompañar las tareas cotidianas que desarrollan los Agentes Sanitarios en territorio, especialmente durante recorridos domiciliarios y operativos comunitarios. La medida apunta a fortalecer las condiciones de trabajo de quienes cumplen funciones de atención primaria y seguimiento sanitario en distintas zonas del departamento.

"Son la base del sistema sanitario"

Durante el acto, la ministra Johana Carrizo destacó especialmente el rol que cumplen los Agentes Sanitarios dentro de la estructura del sistema público de salud. La funcionaria agradeció el compromiso del personal y sostuvo que representan "la base del sistema sanitario, el acceso y primer contacto con los pacientes".

En ese contexto, remarcó la importancia de las tareas que realizan en territorio y el valor de la información sanitaria que recaban en cada comunidad. "De ustedes dependemos para obtener información y detectar todo tipo de casos", expresó la titular de la cartera sanitaria.

Carrizo vinculó además esta entrega con otras acciones desarrolladas recientemente por el Ministerio de Salud en el departamento Belén, orientadas a fortalecer la capacidad de atención y resolución del sistema sanitario local.

Equipamiento, insumos y fortalecimiento hospitalario

Durante su intervención, la ministra recordó que recientemente se realizaron entregas de insumos y se avanzó en el fortalecimiento del área quirúrgica del Hospital de Belén.

Según explicó, esas medidas forman parte de una estrategia orientada a mejorar la calidad de atención de los pacientes mediante la incorporación de equipamiento y recursos para el sistema de salud. "Hace poco entregamos insumos, hemos fortalecido el área quirúrgica de Belén, avanzando en la calidad de atención de los pacientes con mucho equipamiento, y hoy entregamos indumentaria para que puedan hacer los recorridos en sus zonas", sostuvo.

La funcionaria también destacó uno de los indicadores que, según afirmó, refleja avances en el funcionamiento sanitario regional: la disminución de derivaciones.

Belén como área regionalizada

Otro de los ejes abordados durante la actividad fue el crecimiento del Hospital de Belén como centro de referencia para localidades cercanas.

Carrizo señaló que, más allá de la proyección vinculada al nuevo edificio hospitalario y a la idea de consolidar un hospital regional, actualmente Belén ya funciona bajo una lógica regionalizada.

"Una de las mejoras que ha tenido todo el Área es la disminución de las derivaciones y si bien, con el nuevo edificio se proyecta un hospital regional, Belén ya funciona como área regionalizada, porque recibe pacientes de localidades cercanas y resuelve", afirmó.

La ministra vinculó este proceso con la capacidad del hospital para responder a distintas demandas sanitarias dentro del oeste provincial y con la necesidad de seguir fortaleciendo la atención local.