Descubrieron que el Covid-19 estimula la diabetes

Con el avance de los estudios se ha confirmado una serie de graves consecuencias que deja el Covid-19 en las personas que lo han padecido. Ahora, los especialistas aseguran que desencadena con facilidad la diabetes.

Desde el centro de epidemiología clínica del Veterans Affairs St. Louis Health Care System de Misuri aseguran que el virus SARS-CoV-2 puede dañar el páncreas, la glándula que produce la insulina necesaria para convertir el azúcar de la sangre en energía.

Considerada exclusivamente una enfermedad pulmonar en los primeros días de la pandemia, el covid-19 se reconoce cada vez más por su capacidad de devastar múltiples órganos y sistemas corporales, causando síntomas persistentes y a veces debilitantes en 1 de cada 10 enfermos, meses después de su aparente recuperación.

Las complicaciones metabólicas persistentes, que a veces requieren altas dosis de insulina, sugieren que un subgrupo de sobrevivientes está desarrollando diabetes, engrosando las filas de los más de 463 millones de personas que padecen esta enfermedad crónica.

Los científicos han descubierto que los sobrevivientes del coronavirus tenían un 39% más de probabilidades de sufrir un nuevo diagnóstico de diabetes en los seis meses posteriores a la infección que los usuarios no infectados.

“Corremos el riesgo de que se produzca un choque de dos pandemias”, afirma Francesco Rubino, catedrático de cirugía metabólica y bariátrica del King's College de Londres, que ha creado un registro mundial de casos de diabetes relacionados con el covid junto con Paul Zimmet, profesor de diabetes de la Universidad Monash de Melbourne.

Existen numerosas hipótesis sobre las vías por las que el coronavirus podría aumentar la probabilidad de que se diagnostique la diabetes, incluida la posibilidad de que las células beta del páncreas que excretan insulina sean destruidas por el virus o por la respuesta del organismo a la infección.

Rubino tiene previsto publicar las primeras conclusiones de los datos del registro de diabetes a mediados de año, y ofrece ya una palabra de advertencia: hay suficientes pruebas de las consecuencias a largo plazo del covid-19 como para evitarlo a cualquier edad. “Esto no es solo una gripe que, de acuerdo, tienes y ya has terminado con ella”, dijo. “Puede que no hayas terminado. Es algo serio”, trascendió.