Desmienten reducción de las frecuencias de colectivos por el partido de Argentina

En medio de los rumores y trascendidos que comenzaron a circular respecto de una presunta autorización para reducir las frecuencias del transporte público de pasajeros durante el partido que disputará la Selección argentina este viernes, la Secretaría de Transporte de Catamarca desmintió de manera categórica esa versión y aseguró que el servicio funcionará con total normalidad.

La aclaración oficial surgió luego de que trascendiera que las empresas de transporte de la provincia habrían recibido autorización para disminuir la cantidad de colectivos en circulación mientras se desarrollara el encuentro mundialista. Sin embargo, desde el propio organismo provincial salieron al cruce de esa información y descartaron que exista una medida de esas características.

Según informaron a La Unión, el transporte público mantendrá las mismas frecuencias horarias previstas para la tarde de este viernes, pese a la expectativa que genera el compromiso deportivo que enfrentará a Argentina con Cabo Verde.

"No se autorizó ninguna reducción"

La postura de la Secretaría de Transporte fue clara al momento de responder las versiones que comenzaron a difundirse durante la jornada. Desde el organismo confirmaron que no existe ninguna autorización para modificar el funcionamiento habitual del sistema de transporte de pasajeros.

La definición oficial fue contundente: "No se autorizó ninguna reducción", señalaron desde la Secretaría de Transporte, despejando así las dudas que podían existir entre los usuarios del servicio.

Con esta confirmación, el organismo provincial dejó establecido que las empresas continuarán prestando el servicio con las frecuencias habituales y que no habrá cambios vinculados al desarrollo del partido de la Selección argentina.

Los usuarios no deberían tener inconvenientes

A partir de la aclaración oficial, se indicó que quienes utilizan el transporte público no deberían tener inconvenientes para trasladarse tanto en el horario previo a las 19 horas como durante el tiempo en que se dispute el encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

La continuidad de las frecuencias habituales implica que los pasajeros podrán planificar sus viajes sin modificaciones respecto del esquema de circulación previsto para la jornada, ya que el servicio no sufrirá alteraciones relacionadas con el evento deportivo.

Una jornada marcada por cambios en otros sectores

La aclaración del organismo provincial se produce en un contexto en el que distintos organismos y comercios sí decidieron introducir modificaciones en sus horarios habituales para acompañar el desarrollo del encuentro mundialista.

Mientras el sistema de transporte continuará funcionando normalmente, otros sectores ajustaron sus horarios con el objetivo de permitir que trabajadores y público puedan seguir el partido en el que la Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, enfrenta a Cabo Verde.

El encuentro genera una expectativa especial debido a que el seleccionado argentino se juega el pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, circunstancia que motivó reorganizaciones horarias en diferentes ámbitos de actividad.

En ese escenario, la Secretaría de Transporte optó por llevar tranquilidad a los usuarios del servicio público y desmentir las versiones que indicaban una posible reducción de colectivos durante el partido. La confirmación oficial establece que el esquema operativo se mantendrá sin cambios y que las frecuencias habituales continuarán vigentes durante toda la tarde y mientras se dispute el compromiso mundialista entre Argentina y Cabo Verde.