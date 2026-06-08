Despedida al Indio Solari: miles de fanáticos colman Avellaneda para darle el último adiós

Una verdadera multitud de fanáticos despide este domingo a Carlos Alberto "Indio" Solari en el Polideportivo José María Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda. La ceremonia pública, que comenzó a las 10 de la mañana, se extenderá durante toda la madrugada debido a la enorme cantidad de personas que llegaron desde distintos puntos del país para rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Desde el entorno del artista remarcaron el clima de respeto que caracteriza la despedida. "Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera, dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas", expresaron familiares a través de un comunicado.

Además, aseguraron que el velatorio continuará el tiempo que sea necesario para permitir que todos puedan despedirse. "Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros", señalaron.

Filas de más de 70 cuadras y una vigilia que comenzó el sábado

La magnitud de la convocatoria obligó a adelantar la apertura de las puertas del predio. Aunque el ingreso estaba previsto para las 11, las autoridades habilitaron el acceso cerca de las 10 debido a que la fila de asistentes ya superaba las 25 cuadras y seguía creciendo. Al finalizar la noche superó las 70 cuadras, por lo cual se extenderá durante la madrugada para que todos puedan despedir al musico.

La vigilia comenzó durante la noche del sábado sobre la avenida Bartolomé Mitre, donde cientos de seguidores acamparon para asegurarse un lugar en la despedida del músico que marcó a varias generaciones con sus canciones y su particular mirada sobre la cultura popular.

La familia había decidido postergar un día el velatorio público para facilitar la llegada de fanáticos provenientes de provincias alejadas. "Vamos a esperar a los que vienen de lejos y durará hasta que haga falta", habían adelantado al anunciar la ceremonia.

Amplio operativo de seguridad y asistencia

Ante la convocatoria masiva, el Gobierno bonaerense desplegó un importante operativo que incluye más de 1.500 efectivos policiales, personal de tránsito, equipos sanitarios, grupos motorizados, Defensa Civil y puestos de asistencia médica distribuidos en distintos sectores del predio.

Además, se estableció un circuito especial para ordenar el ingreso y la salida de los asistentes, mientras las autoridades monitorean permanentemente el desarrollo de la jornada.

El clima general estuvo marcado por la emoción. Banderas, remeras, cánticos y mensajes de agradecimiento acompañaron el recorrido de los seguidores, en una escena que evocó las históricas "misas ricoteras" que durante décadas movilizaron multitudes en distintos puntos del país.

Kicillof: "Es un hito histórico"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó la dimensión de la despedida y consideró que se trata de un acontecimiento histórico.

"Impresionante la multitud y la actitud con la que se acercó la gente, 50 o 60 cuadras de cola. Es destacable que podamos hacerlo en la Provincia. Hay expresiones de agradecimiento, de dolor y lo colectivo, lo masivo, que es parte del ADN del Indio, también se presentó en su despedida", afirmó en declaraciones radiales.

Asimismo, señaló que la Provincia acompaña el evento con recursos de seguridad y asistencia para garantizar el normal desarrollo de la ceremonia.

El adiós a una leyenda del rock nacional

La muerte de Indio Solari se produjo el pasado viernes en su vivienda de Parque Leloir. Según el informe preliminar de la autopsia, el músico falleció a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico no traumático.

Con su partida, el rock argentino pierde a una de sus figuras más influyentes y convocantes. La masiva despedida en Avellaneda vuelve a reflejar el vínculo único que construyó durante décadas con millones de seguidores en todo el país.