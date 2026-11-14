Despliegan amplio operativo provincial para responder a las consecuencias del temporal

Las intensas precipitaciones que se registraron durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado generaron complicaciones en distintos puntos de Catamarca, con anegamientos en barrios, caída de árboles y postes, inconvenientes en los servicios públicos y crecidas de ríos que afectaron la circulación por varias rutas provinciales.

Ante este escenario, desde aproximadamente las 22:30 del viernes se puso en marcha un amplio operativo de emergencia y asistencia, con la participación de organismos provinciales, municipios, fuerzas de seguridad, bomberos y empresas prestadoras de servicios.

De acuerdo con el primer balance oficial, se recibieron más de 200 llamados a través de los canales de emergencia y se concretaron cerca de 90 intervenciones directas. A esa cifra se suman más de 77 comunicaciones correspondientes a Valle Viejo, que fueron derivadas a los equipos de Defensa Civil municipal y Bomberos Voluntarios.

Las intervenciones estuvieron relacionadas principalmente con tareas de desagote, retiro de árboles caídos, atención de situaciones de riesgo y relevamientos en los sectores afectados. También se recibieron reclamos por problemas cloacales, pozos negros y dificultades en los servicios de electricidad y agua, que fueron derivados a las empresas y organismos correspondientes.

Mientras continúan las tareas de asistencia social, despeje y recuperación de caminos, las áreas responsables avanzan en el relevamiento de daños y la evaluación de los servicios afectados. El panorama permanece sujeto a actualización, especialmente en lo referido a la cantidad de familias asistidas, los daños registrados y la evolución de las condiciones de transitabilidad en las rutas provinciales.

La zona sur de la Capital, entre los sectores más afectados

Uno de los puntos donde se concentraron mayores inconvenientes fue la zona sur de San Fernando del Valle de Catamarca. Entre los barrios y sectores mencionados en los reportes de emergencia figuran Virgen del Valle, Villa Eumelia, asentamiento San Martín, CGT, Luis Franco, Acuña Isí y Montecristo, entre otros.

En estos lugares se realizaron intervenciones por acumulación de agua, necesidad de desagotes, caída de árboles y postes, además de relevamientos para determinar las condiciones posteriores al temporal.

El operativo contó con la participación de Protección Civil, organismos de Seguridad, Policía de la Provincia, Bomberos, áreas provinciales y la colaboración de la Municipalidad de la Capital.

En Valle Viejo, en tanto, se registraron más de 77 llamados adicionales, atendidos mediante la articulación de Defensa Civil municipal y Bomberos Voluntarios.

Desarrollo Social asistió a las familias durante toda la noche

En paralelo a las tareas de emergencia, el equipo de guardia de Desarrollo Social permaneció trabajando durante toda la noche en las zonas afectadas, con el objetivo de acompañar y asistir a las familias que atravesaron situaciones de complicación por las lluvias.

La intervención formó parte del operativo de contención desplegado por el Gobierno provincial, aunque todavía no se difundieron cifras consolidadas sobre la cantidad de familias asistidas, los elementos entregados ni la eventual existencia de personas evacuadas.

Por su parte, cuadrillas de la Municipalidad de la Capital trabajaron desde la madrugada en tareas de despeje de calles, retiro de ramas y árboles caídos, limpieza y acondicionamiento de los espacios afectados.

Por seguridad, se recomienda evitar ingresar a plazas y espacios verdes mientras continúan los trabajos.

Precauciones a tener en cuenta

Ante la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas y la posibilidad de nuevas crecidas, los organismos intervinientes solicitaron a la población extremar las medidas de prevención.

Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, circular con precaución por rutas y caminos afectados, respetar las indicaciones del personal de seguridad y no intentar atravesar ríos, badenes o cauces con agua.

También se pidió consultar los informes oficiales antes de emprender viajes hacia el interior provincial, debido a que el estado de las rutas puede modificarse rápidamente como consecuencia de las precipitaciones.

Para comunicar situaciones de emergencia se encuentran disponibles la línea 103 y el WhatsApp 3834090909.

En la Capital, si detectás árboles caídos o ramas que obstruyan la vía pública, comunicarse al 147 CERCA opción 3.