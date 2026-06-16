Día Mundial de Donante: impulsan nuevas colectas de sangre y actividades solidarias

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado cada 14 de junio, el Ministerio de Salud de la provincia llevará adelante una serie de acciones destinadas a fortalecer la donación voluntaria y concientizar sobre la importancia de contar con un suministro seguro y suficiente de sangre para atender las necesidades del sistema sanitario.

La iniciativa se desarrolla bajo el lema 2026, "Una gota de Humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas", una consigna que busca destacar el valor de la solidaridad y el compromiso de quienes participan de manera voluntaria en estas campañas. A través de las actividades programadas, las autoridades sanitarias procuran promover la donación regular como una herramienta fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre destinada a pacientes que requieren transfusiones.

Las jornadas previstas incluyen colectas de sangre en instituciones hospitalarias y actividades complementarias vinculadas con la promoción de la salud y la inscripción al Registro de Células Madre.

Una colecta en el Hospital de Niños Eva Perón

La primera de las actividades programadas tendrá lugar en el Hospital de Niños Eva Perón, donde se desarrollará una colecta de sangre organizada por el Banco Central de Sangre en conjunto con el Servicio de Hemoterapia del establecimiento.

La jornada se llevará a cabo el miércoles 17 de junio y se extenderá desde las 8.30 hasta las 12 horas.

La convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud para reforzar la participación de la comunidad en la donación voluntaria de sangre y contribuir al abastecimiento necesario para la atención de pacientes que requieren este recurso. La organización conjunta entre el Banco Central de Sangre y el Servicio de Hemoterapia busca facilitar el acceso a la donación y fortalecer una práctica considerada esencial dentro de la estructura sanitaria.

Actividades en El Rodeo

Las acciones continuarán el 19 de junio en el Hospital "María Agripina Sosa de Castro" de El Rodeo, donde se desarrollará una jornada que combinará instancias informativas y solidarias. La actividad se realizará entre las 9 y las 13 horas e incluirá:

• Una charla informativa.

• Una colecta de sangre.

• La inscripción al Registro de Células Madre.

La propuesta apunta a ampliar el alcance de la campaña y generar espacios de participación ciudadana vinculados tanto a la donación de sangre como al registro de potenciales donantes de células madre. De esta manera, las actividades previstas no se limitan únicamente a la recolección de sangre, sino que también incorporan instancias de información y sensibilización sobre otras formas de colaboración con el sistema de salud.

La importancia de las transfusiones

Las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud se sustentan en el papel fundamental que cumplen las transfusiones de sangre dentro de la atención médica. Según se informó, las transfusiones ayudan a salvar millones de vidas cada año y constituyen un recurso indispensable para numerosos tratamientos y procedimientos sanitarios.

Su disponibilidad permite brindar asistencia a pacientes que atraviesan diferentes situaciones médicas y que dependen de este recurso para recibir atención adecuada.

Entre los beneficios señalados se destacan:

• Ayudan a salvar millones de vidas al año.

• Contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo.

• Favorecen una mejor calidad de vida para quienes requieren tratamientos específicos.

• Hacen posible la realización de intervenciones médicas complejas.

• Permiten concretar procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

La existencia de reservas suficientes resulta, por lo tanto, un componente esencial para garantizar respuestas oportunas dentro del sistema sanitario.

La necesidad de las donaciones voluntarias

Uno de los mensajes centrales de la campaña está vinculado con la importancia de sostener un sistema basado en la participación voluntaria de los donantes.

Desde el ámbito sanitario se destacó que únicamente a través de donaciones regulares, voluntarias y no remuneradas es posible asegurar un suministro suficiente de sangre para cubrir las necesidades existentes. La continuidad de este tipo de aportes permite mantener disponibles las unidades requeridas para transfusiones y otros procedimientos médicos, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud.

En este sentido, las actividades programadas por el Ministerio de Salud buscan generar conciencia sobre la necesidad de incorporar la donación como una práctica solidaria y sostenida en el tiempo.