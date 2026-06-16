Salud intensifica los controles focales contra el dengue: sectores y horarios

El Ministerio de Salud de la provincia continúa avanzando con las estrategias de prevención destinadas a evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. En ese marco, se dio a conocer el cronograma semanal de controles focales que se llevarán adelante en diferentes sectores de la Capital durante la presente semana.

Las tareas estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, que trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. El operativo forma parte de las acciones permanentes que se desarrollan para fortalecer las medidas preventivas y reducir los riesgos asociados a la presencia del mosquito transmisor.

De acuerdo con lo informado oficialmente, los controles focales se realizarán desde el martes 16 hasta el viernes 19 de junio. Las actividades se llevarán a cabo en dos franjas horarias diarias, tanto por la mañana como por la tarde, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y facilitar el trabajo de los equipos en los distintos barrios incluidos en la planificación.

Operativos programados durante cuatro jornadas

Las acciones preventivas fueron organizadas para desarrollarse durante cuatro días consecutivos. El cronograma contempla recorridos y controles en diferentes sectores de la Capital, donde los agentes realizarán tareas vinculadas a la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Los horarios establecidos para los operativos son los siguientes:

• De 8:00 a 12:00 horas.

• De 16:00 a 19:00 horas.

Durante esas franjas horarias, los equipos recorrerán los sectores asignados con el propósito de ejecutar las acciones previstas dentro del programa de control focal.

La continuidad de estas intervenciones responde a la necesidad de sostener medidas preventivas orientadas a evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Los barrios incluidos en el cronograma

Según la planificación difundida por las autoridades sanitarias, los trabajos se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. Los barrios incluidos en el cronograma semanal son:

• Libertador I.

• Altos de Choya.

• Villa Cubas.

• Terebintos Norte etapa C.

• Papa Francisco.

• Loteo Mazzuco.

• 130 Viviendas Norte.

• 100 Viviendas.

• 50 Viviendas Norte.

• 60 Viviendas Norte.

La distribución de los operativos en estos sectores forma parte de la estrategia de control implementada por los organismos responsables de las tareas sanitarias.

El trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

Las acciones previstas para esta semana serán desarrolladas mediante un trabajo coordinado entre organismos provinciales y municipales. Por un lado, participará la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis dependiente del Ministerio de Salud de la provincia. Por otro, se sumará la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

La articulación entre ambas áreas busca fortalecer las tareas preventivas y garantizar el alcance de los operativos programados en los barrios incluidos en el cronograma.

La continuidad de estos controles forma parte de una estrategia sostenida de vigilancia y prevención sanitaria orientada a minimizar la presencia del mosquito transmisor y reforzar las acciones de control en el territorio.