¿Se puede bailar el Himno?: el debate tras la actuación de Abel Pintos en los Juegos Suramericanos 2026

La interpretación del Himno Nacional Argentino durante la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volvió a instalar una discusión que excede lo estrictamente musical: ¿hasta dónde puede llegar la libertad artística cuando se trata de un símbolo patrio?

La presentación se realizó el sábado en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario y tuvo como protagonistas a Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto y la rosarina Julia Mancilla. La puesta incorporó distintos elementos musicales y escénicos, con pasajes de chamamé, sonoridades tangueras y otros componentes del folclore, además de un fragmento de "Tierra Santa", de Trueno.

Después de esa intervención, Abel Pintos retomó el final del Himno. La propuesta combinó música, danza y una puesta artística alejada de la interpretación solemne tradicional, generando reacciones contrapuestas.

Las críticas no fueron todas iguales. Algunas se dirigieron hacia los arreglos musicales; otras cuestionaron la postura de Pintos al cantar sentado y también hubo reparos por la incorporación de una letra ajena a la canción patria. Esos mensajes permiten identificar argumentos y sensibilidades diferentes frente a la presentación, aunque no permiten establecer cuál es la opinión del conjunto de la sociedad.

¡EL HIMNO ARGENTINO EN EL MONUMENTO A LA BANDERA!



🗣️ ABEL PINTOS, JUAN CARLOS BAGLIETTO Y JULIA MANCILLA interpretaron las estrofas del himno en la Ceremonia de apertura los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷 pic.twitter.com/ysuCJCi6Re — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2026

El primer debate: cuánto puede cambiar una canción

Uno de los desacuerdos pertenece específicamente al terreno musical. Cada intérprete aporta a una obra su propia voz, fraseo y sensibilidad, y esa intervención personal forma parte de la manera en que un artista construye una interpretación.

La discusión, por lo tanto, no comienza con Abel Pintos. En Estados Unidos, las versiones del himno nacional con influencias del blues, el jazz, el rock o el country forman parte habitual del espectáculo deportivo. Esa tradición constituye una referencia sobre los márgenes que puede tener una interpretación personal, aunque la relación de cada país con sus símbolos nacionales responde a sus propias tradiciones.

La Argentina también tiene antecedentes de reinterpretaciones. Charly García llevó el Himno al lenguaje del rock y provocó una controversia que trascendió la cuestión estrictamente musical. La Mona Jiménez también ofreció su propia versión.

El antecedente de Charly García, además, está documentado por el Instituto Nacional de Musicología.

Así, la pregunta sobre cuánto puede aportar un intérprete sin desnaturalizar la obra tiene una historia previa a la ceremonia de Rosario. La discusión actual recupera una tensión que aparece cada vez que una expresión artística modifica la forma tradicional de una canción que, además de ser una composición musical, funciona como símbolo compartido.

Cantar sentado: entre la tradición y la puesta artística

Otro de los cuestionamientos se concentró en la decisión de Abel Pintos de cantar sentado. Para quienes aprendieron a escuchar o interpretar el Himno de pie, esa postura puede resultar incómoda o alejada de las formas habituales asociadas con la canción patria. La posición corporal durante una ceremonia también forma parte de las convenciones mediante las cuales se expresa solemnidad.

Sin embargo, la disposición escénica podía ser interpretada dentro de un contexto diferente: como una reunión de fogón, integrada a una representación artística más amplia.

Considerar esa puesta en escena permite discutir la decisión sin atribuir automáticamente una intención de agravio. La interpretación de un gesto depende también del contexto en el que se produce y de aquello que la presentación busca representar.

Algo similar ocurre con la danza incorporada al espectáculo. El movimiento modifica inevitablemente la solemnidad que suele caracterizar una interpretación tradicional del Himno. Pero determinar si esa modificación constituye una falta de respeto requiere analizar qué se representa y de qué manera.

La solemnidad constituye una forma de manifestar respeto, pero equiparar cualquier modificación de esa forma con una ofensa puede dejar poco espacio para comprender otras expresiones de pertenencia y representación.

La inclusión de "Tierra Santa", una discusión diferente

La incorporación del fragmento de "Tierra Santa", de Trueno, plantea un cuestionamiento diferente al de los arreglos musicales o la postura corporal. En este caso, hubo una canción intercalada antes de que concluyera el Himno. La intervención alteró la continuidad de la interpretación y explica una objeción concreta formulada por algunos oyentes.

Desde esa perspectiva, el cuestionamiento no necesariamente apunta al hecho de que el Himno haya sido interpretado con otro ritmo, sino a que una canción diferente haya sido incorporada antes del cierre de la canción patria.

La distinción resulta relevante: aceptar una versión con otro ritmo no implica necesariamente aceptar cualquier intervención sobre su estructura.

Según esta mirada, "Tierra Santa" podría haber formado parte del espectáculo después de que concluyera el Himno. El punto de discusión, entonces, se ubica en la decisión de intercalar el fragmento dentro de la interpretación y no simplemente en la existencia de una propuesta artística que combine diferentes géneros.

Qué dice la normativa sobre el Himno

La controversia también tiene una dimensión normativa. El decreto 10.302 de 1944 establece la letra oficial y adopta como forma auténtica de la música la versión editada por Juan Pedro Esnaola en 1860.

Su artículo 7 define esa versión como la única versión musical autorizada para los actos, ceremonias y ámbitos que enumera. Este punto requiere una lectura precisa. La referencia a la normativa no puede reducirse a una afirmación genérica sobre una supuesta prohibición de cambiar acordes, sino que exige considerar exactamente qué establece la disposición y cuál es su alcance.

La existencia de una norma introduce un elemento diferente dentro de la discusión: ya no se trata únicamente de gustos, preferencias musicales o concepciones sobre la solemnidad, sino también de analizar qué establece formalmente la legislación y si una presentación concreta se ajusta a sus disposiciones.

Un Himno que también tuvo transformaciones oficiales

La propia historia del Himno Nacional muestra que su interpretación no permaneció completamente ajena a decisiones y modificaciones oficiales.

En 1900, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, se dispuso omitir del canto determinadas estrofas del texto original, entre ellas aquellas que contenían contenido beligerante contra España.

Esa disposición fue posteriormente ratificada en 1944. El antecedente constituye un dato histórico relevante porque demuestra que el Estado ya tomó decisiones respecto de qué partes del texto debían formar parte de la interpretación habitual del Himno. Sin embargo, ese antecedente por sí mismo no determina cuáles son los límites de una adaptación artística realizada en la actualidad.

Se trata de un contexto que permite comprender que la historia del símbolo también contiene decisiones oficiales, aunque no resuelve automáticamente la discusión contemporánea sobre arreglos, puesta escénica o incorporación de otros elementos musicales.

Entre el gusto personal y las reglas del ceremonial

La antigüedad de una disposición tampoco alcanza por sí sola para descartarla. Del mismo modo, la sola mención de una norma no reemplaza el análisis necesario para establecer si una presentación específica efectivamente la incumplió.

Separar cada uno de estos aspectos permite evitar que una discusión compleja quede reducida a una cuestión de gustos personales o a una conclusión automática sobre el respeto hacia los símbolos patrios.