Día del Amigo y así va a estar el clima en Catamarca

Segunda semana de las vacaciones de invierno y este lunes comienza marcado por un escenario cambiante. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las primeras horas de este lunes del Día del Amigo se presentaron con condiciones inestables por sectores, con la presencia de lluvias aisladas durante la madrugada, aunque el panorama tenderá a mejorar de manera paulatina a medida que avance el día.

La mañana viene con mejoras

Con el correr de las horas, el tiempo presentará una evolución favorable. Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones, lo que marcará una clara diferencia respecto de las condiciones registradas durante la madrugada.

En este tramo del día, la temperatura la temperatura alcanzará los 12 grados, manteniendo un ambiente fresco. El viento continuará predominando desde el sector Sur, aunque perderá intensidad respecto de las primeras horas de la jornada. Las velocidades previstas oscilarán entre 13 y 22 km/h, lo que permitirá un desarrollo de la mañana con condiciones más estables y sin anuncios de nuevas lluvias.

Una tarde con máxima de 17 grados

Durante la tarde continuará la mejora del tiempo. El SMN anticipa un cielo parcialmente nublado, acompañado por una temperatura máxima de 17 grados, que será el valor más elevado previsto para este lunes.

Las probabilidades de precipitaciones serán muy bajas, por lo que las condiciones meteorológicas tenderán a consolidar la estabilidad alcanzada durante la mañana. Sin embargo, el viento volverá a ganar intensidad. Se mantendrá la circulación desde el sector Sur, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, acompañadas nuevamente por ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, el Innombrable continuará siendo un elemento presente durante buena parte del día.

El cierre de la jornada estará marcado por el viento

Para la noche, el pronóstico indica que el cielo continuará parcialmente nublado, sin lluvias y con una temperatura de 9 grados, configurando un ambiente fresco para el cierre del Día del Amigo, sobre todos para los que optaron por ir a la Fiesta del Poncho.

El viento persistirá soplando desde el mismo sector, manteniendo velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, el fenómeno más relevante estará dado por el incremento de las ráfagas, que podrían alcanzar valores de entre 51 y 59 km/h, convirtiéndose en el dato meteorológico más significativo del final de la jornada.

De esta manera, el lunes concluirá con condiciones estables en cuanto a precipitaciones, aunque con una marcada presencia del viento durante las últimas horas del día.

