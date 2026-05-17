Día de la Armada Argentina: la fecha recuerda la victoria naval que consolidó la independencia

Argentina celebra cada 17 de mayo el Día de la Armada Argentina, una fecha que recuerda uno de los episodios militares más trascendentes del proceso de independencia nacional: el Combate Naval de Montevideo de 1814. La jornada conmemora la victoria de la escuadra patriota comandada por Guillermo Brown frente a las fuerzas realistas españolas, un triunfo considerado clave para debilitar el poder colonial español en el Río de la Plata y consolidar el avance revolucionario iniciado en Mayo de 1810.

La efeméride no solo destaca la relevancia estratégica de aquella campaña naval, sino que también rinde homenaje a la trayectoria histórica de la Armada Argentina y al rol desempeñado por generaciones de marinos en la defensa de la soberanía nacional.

La fecha fue instituida oficialmente en 1960 mediante el Decreto Nº 5304, firmado durante la presidencia de Arturo Frondizi, en reconocimiento al valor y al compromiso de quienes participaron en la campaña liderada por Brown.

El combate que cambió el dominio del Río de la Plata

El origen del Día de la Armada Argentina se encuentra en el Combate Naval de Montevideo, ocurrido el 17 de mayo de 1814, en plena lucha por la independencia. En aquel contexto, las fuerzas realistas españolas mantenían una fuerte presencia en la Banda Oriental y conservaban el control marítimo del Río de la Plata, situación que representaba un obstáculo estratégico para el avance de las Provincias Unidas.

La escuadra patriota, comandada por el entonces coronel Guillermo Brown, logró derrotar a la flota española apostada frente a Montevideo, cortando el dominio naval que España ejercía sobre la región.

La victoria permitió aislar a Montevideo, uno de los últimos bastiones realistas en Sudamérica, y abrió el camino para el avance revolucionario sobre la ciudad. Según se informó el triunfo resultó decisivo para fortalecer la Revolución de Mayo y asegurar el proceso hacia la emancipación definitiva.

Guillermo Brown y el nacimiento de la Armada Argentina

La figura de Guillermo Brown ocupa un lugar central dentro de esta conmemoración. Considerado el padre de la Armada Argentina, Brown encabezó la campaña naval que permitió consolidar la presencia patriota en el Río de la Plata y sentar las bases de la fuerza naval nacional. El entonces coronel comandó la escuadra patriota en una etapa crucial del proceso independentista, en momentos en que el control de las vías fluviales y marítimas resultaba fundamental para sostener el avance revolucionario.

La campaña naval desarrollada en 1814 marcó un punto de inflexión dentro de la guerra de independencia debido a la importancia estratégica que tenía Montevideo para las fuerzas españolas. La victoria naval también consolidó el nacimiento y desarrollo de una fuerza marítima nacional, cuya historia comenzó a construirse en medio de los conflictos por la emancipación sudamericana.

La institucionalización de la fecha

La trascendencia histórica del Combate Naval de Montevideo llevó a que, más de un siglo después, el Estado argentino decidiera establecer oficialmente una jornada conmemorativa para recordar aquel episodio.

En 1960, durante la presidencia de Arturo Frondizi, se firmó el Decreto Nº 5304 que instituyó el 17 de mayo como Día de la Armada Argentina. La medida buscó reconocer el valor histórico de quienes participaron en la campaña naval de 1814 y reafirmar la importancia de la Armada dentro de la estructura de defensa nacional.

Desde entonces, cada año la fecha funciona como un espacio de memoria institucional y de reconocimiento a la trayectoria de la fuerza naval argentina.

Una tradición vinculada a la defensa de la soberanía

Además de recordar la figura de Guillermo Brown y la batalla de Montevideo, el Día de la Armada también pone en valor el trabajo desarrollado por generaciones de marinos argentinos a lo largo de la historia.

La conmemoración reconoce el aporte realizado en la defensa de la soberanía nacional sobre mares y ríos, así como la construcción de una tradición militar y estratégica vinculada al desarrollo del país. En ese marco, la efeméride mantiene viva la memoria de uno de los episodios más relevantes de la historia naval argentina y de un momento decisivo para la independencia.

Cada 17 de mayo, la conmemoración del Día de la Armada Argentina vuelve así sobre una de las victorias militares más significativas del proceso independentista, un episodio que no solo modificó el escenario estratégico del Río de la Plata, sino que también marcó el nacimiento de una tradición naval ligada a la defensa de la soberanía y a la construcción del Estado argentino.