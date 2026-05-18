Día de la Escarapela Argentina, uno de nuestros símbolos patrios más significativos

Cada 18 de mayo, la Argentina celebra el Día de la Escarapela, uno de los símbolos patrios más representativos de la historia nacional y una insignia profundamente vinculada al nacimiento de la identidad colectiva del país. La fecha recuerda la oficialización de este emblema por parte del Primer Triunvirato en 1812, en los primeros años del proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810.

La conmemoración no sólo remite a un hecho histórico puntual, sino también a la consolidación de una voluntad política y social orientada a la construcción de una nación independiente. En ese marco, la Universidad de Mendoza reafirmó el valor de la escarapela como representación de la historia argentina, de la soberanía nacional y de los ideales que dieron origen al proceso emancipador.

El emblema celeste y blanco, que hoy ocupa un lugar habitual en actos escolares, instituciones públicas y celebraciones patrias, surgió originalmente de una necesidad concreta planteada por el General Manuel Belgrano en un contexto marcado por la organización militar y política de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El origen de la escarapela en los días de la Revolución

Durante los primeros tiempos posteriores a la Revolución de Mayo, los ejércitos patriotas utilizaban distintivos diversos para identificarse. Esa situación generaba confusión en los campos de batalla y dificultaba la diferenciación entre las tropas revolucionarias y las fuerzas realistas españolas.

Frente a esa problemática, Manuel Belgrano solicitó formalmente la creación de un emblema uniforme que permitiera identificar a quienes combatían por la causa independentista. El pedido respondía tanto a razones estratégicas como simbólicas.

Según se recordó en la conmemoración, los objetivos principales de la creación de la escarapela eran:

Diferenciar a las tropas de la patria de las fuerzas realistas españolas.

Amalgamar la identidad de los soldados bajo un mismo ideal.

Fortalecer el espíritu de pertenencia de los ciudadanos hacia la causa emancipadora.

El 18 de mayo de 1812, el Primer Triunvirato oficializó la escarapela como distintivo nacional. De ese modo, el símbolo comenzó a ocupar un lugar central en la construcción de la identidad patriótica.

Pocos días después de aquella aprobación, los mismos colores celeste y blanco inspirarían la creación de la Bandera Nacional, otro de los grandes emblemas asociados a Manuel Belgrano y al proceso de independencia.

Un símbolo de identidad y pertenencia

La escarapela representa mucho más que un distintivo histórico. Este símbolo puede interpretarse como una metáfora del trabajo y de la construcción de una identidad colectiva basada en valores compartidos. Desde esa perspectiva, se vincula a la escarapela con principios como el esfuerzo colectivo, la planificación y el compromiso con el bien común.

La escarapela durante esta jornada invita a reflexionar sobre el significado de la argentinidad en el siglo XXI y sobre el modo en que los valores fundacionales de la patria continúan proyectándose en la actualidad.

La vigencia de los valores de Mayo

La conmemoración del Día de la Escarapela también fue presentada como una oportunidad para recuperar el sentido histórico de los ideales que impulsaron a los hombres y mujeres de mayo de 1810. El símbolo patrio quedó asociado desde sus orígenes a los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad La escarapela, colocada tradicionalmente en el pecho durante las jornadas patrias, aparece así como una representación material de la memoria histórica argentina y de la voluntad colectiva de sostener una identidad común.