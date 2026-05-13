En la tierra del Beato Esquiú, estudiantes prometieron lealtad a la Constitución Nacional

La explanada de la Iglesia de San José, en Piedra Blanca, fue escenario de una jornada cargada de simbolismo institucional, compromiso ciudadano y homenaje histórico, donde 230 estudiantes de sexto grado y sexto año realizaron la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.

La ceremonia reunió a alumnos de la Escuela Municipal Fray Mamerto Esquiú y del Colegio Privado Rodolfo Senet, quienes compartieron un acto conjunto en el marco de las actividades organizadas por el Bicentenario del Natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú.

El encuentro tuvo un significado especial por desarrollarse precisamente en la tierra del denominado "Orador de la Constitución", figura histórica vinculada profundamente a la defensa de los principios constitucionales y a la consolidación institucional del país.

Una ceremonia marcada por el compromiso cívico

El acto se desarrolló este martes y contó con la presencia del senador Guillermo Ferreyra, quien fue el encargado de tomar la promesa a los estudiantes de ambas instituciones educativas. Durante la ceremonia se remarcó la importancia de reafirmar el compromiso de las nuevas generaciones con los valores democráticos, el respeto institucional y la vigencia de la Constitución como norma fundamental de la vida en sociedad.

La actividad no solo representó un acto formal dentro del calendario escolar, sino también una instancia de encuentro y reflexión colectiva en torno a los principios que sostienen la convivencia democrática. En ese marco, estudiantes, docentes, directivos y familias participaron de una jornada que unió educación, ciudadanía y memoria histórica en un espacio profundamente ligado a la figura del Beato Esquiú.

El legado del Beato Esquiú

La conmemoración adquirió un valor singular al desarrollarse dentro de las actividades por el Bicentenario del Natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú, celebrado el pasado 11 de mayo. La figura del fraile catamarqueño estuvo presente a lo largo de toda la ceremonia como símbolo del compromiso con la Constitución Nacional y con la unidad del pueblo argentino.

Desde la organización destacaron que la elección de Piedra Blanca y de la Iglesia de San José como escenario del acto buscó precisamente fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y el legado histórico de Esquiú.

La jornada permitió así conectar el acto cívico de la promesa constitucional con la memoria de quien fuera uno de los principales defensores de la organización constitucional argentina.

Un encuentro entre instituciones educativas

Uno de los aspectos destacados de la actividad fue la participación conjunta de estudiantes de dos instituciones educativas distintas, en una propuesta de confraternidad institucional.

Las comunidades educativas de la Escuela Municipal Fray Mamerto Esquiú y del Colegio Privado Rodolfo Senet compartieron una jornada orientada al encuentro, el diálogo y el compromiso ciudadano. La iniciativa permitió que alumnos de diferentes niveles y contextos educativos coincidieran en una ceremonia común centrada en valores democráticos y constitucionales.

Además del acto formal de la promesa, la jornada tuvo un fuerte contenido simbólico vinculado a la unión, el respeto institucional y el fortalecimiento de la ciudadanía.

El valor de los actos cívicos

Durante la jornada también se remarcó la importancia de sostener este tipo de actos dentro de la vida escolar como herramientas para fortalecer la formación ciudadana.

La promesa de lealtad a la Constitución fue presentada como un momento trascendental para reafirmar valores vinculados a la convivencia democrática, el respeto por las instituciones y la participación responsable en la vida social. En ese sentido, Ferreyra expresó además su deseo de que más instituciones educativas impulsen iniciativas similares y otorguen un marco especial a este tipo de ceremonias cívicas.