Día Mundial de la Seguridad del Paciente: Catamarca y el cuidado frente a las enfermedades no transmisibles

El Ministerio de Salud de la provincia lleva adelante este jueves la Jornada por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2026, una iniciativa destinada a promover la concientización y sensibilización en torno a la atención sanitaria y a las Enfermedades No Transmisibles (ENT).

La actividad se desarrolla entre las 8 y las 12.30 horas en la Plaza 25 de Mayo, donde se instaló un circuito integrado por stands informativos y talleres especialmente destinados a la comunidad.

La propuesta busca convertir el espacio público en un punto de encuentro e interacción entre las instituciones sanitarias y la población. En ese marco, los distintos sectores participantes ofrecen información y actividades relacionadas con una problemática que comprende diferentes afecciones y factores asociados a las Enfermedades No Transmisibles.

El eje de la jornada está puesto, precisamente, en la posibilidad de acercar a la comunidad herramientas de información y consulta vinculadas con la atención sanitaria y con el cuidado frente a este tipo de enfermedades.

Participación de distintas instituciones de salud

La directora provincial de Planeamiento y Calidad de Atención, Cecilia Mugás, se refirió a la jornada y explicó la participación de diferentes sectores del Ministerio de Salud.

En declaraciones realizadas durante la actividad, Mugás señaló que en el Paseo de la Fe están presentes distintos sectores de la cartera sanitaria, entre ellos la Dirección de Crónicas, que tiene a su cargo diferentes programas relacionados con el lema de este año: "las enfermedades no transmisibles, un cuidado seguro para toda la vida".

La funcionaria también destacó la participación de distintas instituciones hospitalarias de la provincia, que forman parte del circuito dispuesto para la jornada. Entre las instituciones y sectores presentes se encuentran:

Dirección de Crónicas .

. Hospital San Juan Bautista .

. Maternidad Provincial 25 de Mayo .

. Hospital de Niños "Eva Perón" .

. Hospital de Andalgalá.

La participación de estos establecimientos permite reunir en un mismo espacio diferentes áreas vinculadas con la atención sanitaria, ofreciendo a quienes se acercan la posibilidad de realizar consultas y acceder a información.

Cecilia Mugás

Consultas sobre diabetes, corazón, hipertensión y más

Uno de los objetivos de los stands es brindar información vinculada directamente con las Enfermedades No Transmisibles y con diferentes aspectos relacionados con su prevención y cuidado.

Mugás explicó que cada uno de los espacios instalados cuenta con actividades relacionadas con estas enfermedades y que las personas que se acercan pueden realizar consultas sobre distintos temas vinculados con su salud.

Entre las posibilidades de consulta mencionadas se encuentran:

Diabetes .

. Enfermedades cardíacas .

. Hipertensión .

. Medicación .

. Programas vinculados con el tabaco.

La propuesta busca que la comunidad pueda acercarse a los diferentes stands y plantear dudas relacionadas con estas afecciones y con los tratamientos o cuidados correspondientes.

De este modo, la jornada no se limita a una instancia informativa general, sino que contempla también el contacto directo con la población mediante espacios donde las personas pueden realizar consultas sobre cuestiones concretas.

El paciente como parte activa de su propio cuidado

Otro de los ejes planteados durante la jornada está relacionado con el valor y el rol del paciente dentro del proceso de atención sanitaria.

En este sentido, Cecilia Mugás hizo referencia a la Ley Nicolás, promulgada en 2025, para explicar una concepción del paciente como parte activa del vínculo con el equipo profesional. Según señaló la funcionaria, a partir de esta normativa se plantea que "un paciente es parte de coproducción con el equipo profesional".

Esta perspectiva implica, de acuerdo con sus palabras, la necesidad de contar con un paciente más activo, que tenga conocimiento de su propia historia clínica y pueda aportar información relevante durante las instancias de atención.

El conocimiento del historial médico aparece así como uno de los aspectos centrales de la seguridad del paciente. Dentro de ese concepto, la medicación ocupa un lugar fundamental.

La importancia de conocer qué medicación se toma

Mugás puso especial énfasis en la necesidad de que las personas tengan un conocimiento permanente de la medicación que poseen en sus hogares y de aquella que están tomando al momento de realizar una consulta médica.

La funcionaria planteó que un paciente activo debe ser conocedor de su historial médico, y utilizó precisamente el tema de los medicamentos como ejemplo de la información que resulta fundamental conservar y comunicar.

En ese sentido, remarcó la importancia de saber qué tipo de medicación se tiene en la casa y qué se está tomando cuando se concurre a realizar una consulta. La información sobre los medicamentos forma parte, de acuerdo con lo expresado durante la jornada, de ese rol activo que se busca promover en los pacientes y de la relación de coproducción con los equipos profesionales.

La propuesta plantea así que el cuidado sanitario no quede únicamente concentrado en los profesionales y las instituciones, sino que también requiera la participación informada de quienes reciben atención.

Seguridad del paciente y cuidado durante toda la vida

El lema mencionado durante la actividad, "las enfermedades no transmisibles, un cuidado seguro para toda la vida", concentra los dos ejes principales de la jornada: las ENT y la seguridad del paciente.

La presencia de áreas especializadas, hospitales y otros establecimientos sanitarios permite abordar desde distintos espacios las consultas relacionadas con diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión, medicación y programas vinculados con el tabaco. La jornada se desarrolla además como un espacio abierto a la comunidad, con stands informativos y talleres, buscando generar interacción entre las instituciones sanitarias y la población.

En este marco, la participación del paciente adquiere un lugar específico. La referencia a la Ley Nicolás y a la necesidad de que las personas conozcan su historial médico introduce un componente relacionado con la información que cada paciente debe poder aportar en el proceso de atención.