Día de la tuberculosis: Argentina registra un aumento de casos y crece la preocupación por los jóvenes

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, especialistas en salud pública alertan sobre un escenario preocupante en Argentina: los casos de la enfermedad no han dejado de aumentar en los últimos años, configurando un desafío persistente para el sistema sanitario.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N° 790/2025, durante el año 2025 se notificaron 16.445 casos de tuberculosis, lo que representa un incremento del 3,9% respecto a 2024 y un aumento acumulado del 79,7% desde 2020.

Este aumento sostenido, señalado por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, refleja una combinación de factores estructurales y sociales que han debilitado la capacidad de respuesta frente a la enfermedad.

Factores estructurales y desigualdad social

El crecimiento de la tuberculosis en el país no responde a una única causa, sino a una multiplicidad de factores que impactan directamente en la propagación y el control de la enfermedad. Entre los principales elementos identificados se destacan:

Debilitamiento progresivo de los programas de control

Dificultades en el acceso al diagnóstico temprano

Interrupciones en los tratamientos

Persistencia de desigualdades sociales, como el hacinamiento y la vulnerabilidad socioeconómica

En términos epidemiológicos, la tasa nacional alcanzó los 34,6 casos cada 100.000 habitantes, con una mayor concentración en determinadas jurisdicciones:

Jujuy

Salta

Ciudad de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Chaco

Formosa

A su vez, se registran aumentos significativos en once provincias, entre ellas: Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes y Tierra del Fuego.

El impacto en jóvenes y poblaciones vulnerables

Uno de los datos que más inquieta a los especialistas es la distribución etaria de los casos. La tuberculosis afecta de manera predominante a sectores jóvenes de la población:

El grupo de 15 a 44 años concentra el 60,7% de los diagnósticos

Los menores de 20 años representan el 16,6% del total

El doctor Andrés Burke Viale, neumonólogo y co-coordinador de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, subraya la urgencia de restaurar la Coordinación del Programa Nacional de Tuberculosis, que fue disuelta en 2024. Según indicó, esta herramienta resulta clave para mejorar la detección de casos y adecuar las estrategias epidemiológicas a la situación actual.

La vacunación BCG y su rol preventivo

En este contexto, la vacuna BCG continúa siendo una herramienta fundamental para prevenir las formas graves de tuberculosis en la infancia. Sin embargo, la cobertura presenta desafíos.

Al 7 de enero de 2026, la cobertura nacional en menores de siete días alcanzó el 83,42%, con diferencias entre provincias que evidencian desigualdades en el acceso.

La neumonóloga Sandra J. Inwentarz, también co-coordinadora de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y miembro del Comité Asesor del Programa Nacional de Tuberculosis, enfatizó que: "El Estado Nacional debe garantizar la provisión y aplicación oportuna de la vacuna BCG"

La especialista remarcó que esta política es clave para reducir la mortalidad infantil asociada a meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar.

Diagnóstico temprano: una deuda pendiente

A pesar de ser una enfermedad prevenible y tratable, la tuberculosis continúa enfrentando un obstáculo crítico: el retraso en el diagnóstico.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias, lo que provoca demoras en la consulta médica y favorece la transmisión. Frente a este escenario, los especialistas insisten en la necesidad de ampliar el acceso a herramientas diagnósticas más eficientes.

Entre ellas, se destaca la tecnología GeneXpert, que permite:

Confirmar la enfermedad en menos de dos horas

Detectar casos con baja carga bacteriana

Identificar de manera temprana la resistencia a rifampicina

Según Inwentarz, garantizar la disponibilidad de estos insumos en todo el país resulta fundamental para interrumpir la cadena de contagios.

Tratamiento y riesgo de resistencia

El tratamiento de la tuberculosis es eficaz, pero depende de un elemento central: la continuidad. La provisión gratuita de medicamentos constituye un pilar indispensable del abordaje sanitario.

En este sentido, se destacan dos líneas de tratamientos. Una ligada a medicamentos de primera línea, para casos sensibles y otra con medicamentos de segunda línea, para formas resistentes

La interrupción o irregularidad en los tratamientos representa un riesgo significativo, ya que favorece la aparición de cepas resistentes, lo que complejiza el control de la enfermedad y aumenta el impacto a nivel poblacional.