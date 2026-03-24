Se termina el feriado: ¿cómo va a estar el clima en Catamarca?

El último día del finde extra largo estará marcado por condiciones estables a lo largo de todo el día, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada, la jornada arrancó con una temperatura mínima de 14 grados y vientos leves en este caso del Sudoeste. Hacia la mañana, las condiciones cambiarán levemente a un escenario parcialmente nublado, aunque sin modificaciones térmicas, ya que la temperatura se mantendrá. En ese tramo del día, el viento rotará al Sudeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se espera el momento de mayor temperatura, alcanzando una máxima de 27 grados, bajo un cielo algo nublado. Sin embargo, será también el período más ventoso de la jornada: las ráfagas podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h, con viento predominante del Norte y velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h.

Ya hacia la noche, el cielo volverá a mostrarse despejado, con un leve descenso de la temperatura hasta los 24 grados. El viento continuará soplando desde el mismo sector de la hora anterior, con intensidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

En síntesis, se prevé un martes con temperaturas agradables y un marcado protagonismo del viento durante la segunda mitad del día.