Domingo en Catamarca: frío, lloviznas aisladas y una máxima de apenas 12 grados

El primer domingo de julio se anticipa como una jornada con condiciones típicas del invierno en Catamarca. Las bajas temperaturas se mantienen constantes desde las primeras horas del día, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. Además, el período de mayor inestabilidad se concentrará en la mañana, cuando existe una probabilidad de lloviznas que podría modificar momentáneamente las condiciones meteorológicas antes de una mejora prevista para la tarde.

La evolución del tiempo estará acompañada por cambios en la dirección del viento y un leve incremento de su intensidad durante la segunda mitad del día, aunque sin la presencia de ráfagas significativas. En ese contexto, según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se desarrollará con un ambiente frío desde el amanecer hasta la noche, con una recuperación parcial de la temperatura durante las horas de la tarde.

La madrugada muy fría

Las primeras horas del domingo estuvieron caracterizadas por un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. La temperatura de la madrugada fue de 3 grados, lo que marcó un inicio de jornada con un ambiente muy frío.

La mañana viene con lloviznas

El período de mayor inestabilidad meteorológica se registrará durante la mañana. El SMN prevé lloviznas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, siendo el único momento del día en el que existen estas chances. Al mismo tiempo, la temperatura alcanzará el valor más bajo de toda la jornada, con 3 grados, consolidando el tramo más frío del domingo. El viento soplará desde el sector Oeste, manteniendo velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, la mañana combinará el descenso térmico con la posibilidad de precipitaciones débiles, configurando el momento más inestable del día.

La tarde presentará una mejora

Con el transcurso de las horas, el panorama meteorológico mostrará una evolución favorable. Para la tarde se espera nuevamente un cielo parcialmente nublado, pero ya sin precipitaciones. La temperatura alcanzará la máxima prevista de 12 grados, representando el momento de mayor recuperación térmica del domingo.

En cuanto al viento, se producirá una nueva rotación hacia el sector Sur, incrementando su intensidad respecto de las horas anteriores, con velocidades previstas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La noche cerrará con ambiente frío y sin lluvias

Hacia el final de la jornada volverán a predominar las condiciones de estabilidad. El cielo continuará parcialmente nublado, mientras que la temperatura descenderá nuevamente hasta los 4 grados, manteniendo el ambiente frío característico del invierno.

El viento rotará otra vez, esta vez hacia el sector Noroeste, disminuyendo su intensidad hasta ubicarse nuevamente entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para este período tampoco se esperan precipitaciones, por lo que el día finalizará con tiempo estable luego de la inestabilidad registrada durante la mañana.

Finalmente, el pronóstico indica que no se esperan ráfagas significativas en ningún momento del domingo, por lo que la jornada se caracterizará por un ambiente frío, parcialmente nublado, con inestabilidad limitada a las primeras horas del día y una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas hacia la segunda mitad de la jornada.