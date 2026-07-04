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Sin horno: cómo hacer flan casero, fácil y en menos de 20 minutos

Con pocos ingredientes y sin complicaciones, esta versión se prepara rápidamente y queda con una textura suave ideal para cualquier ocasión.

4 Julio de 2026 18.26

El flan casero es un clásico, pero muchas veces el tiempo o las ganas de prender el horno juegan en contra. Para esos días en los que se busca algo dulce y fácil, existe una alternativa que se prepara en minutos y solo necesita frío para quedar lista: el flan sin horno.

Esta receta es perfecta para quienes quieren disfrutar de un postre tradicional, pero con una vuelta de tuerca. El resultado es un flan suave, cremoso y aireado, que se arma con ingredientes básicos y sin pasos complicados. Además, se puede sumar caramelo en la base para darle ese toque irresistible.

Cómo hacer flan casero sin horno

Ingredientes:

  • 500 ml de leche
  • 3 huevos
  • 80 g de azúcar (o endulzante a gusto)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 a 10 g)
  • 3 cucharadas de agua (para hidratar la gelatina)
  • Caramelo (opcional, para la base)

Paso a paso:

  1. Hidratá la gelatina sin sabor: colocala en el agua y dejala reposar unos minutos hasta que tome una textura firme.
  2. Batí los huevos con el azúcar hasta que se integren bien. Sumá la leche y la esencia de vainilla, mezclando todo.
  3. Disolvé la gelatina hidratada (podés hacerlo unos segundos en microondas o a baño maría) y agregala a la preparación, integrando bien.
  4. Para lograr una textura más liviana, batí enérgicamente la mezcla y así vas a conseguir un flan aireado.
  5. Verté la preparación en una flanera o en moldes individuales. Si querés, podés poner caramelo en la base antes de sumar la mezcla.
  6. Llevá a la heladera por 1 a 2 horas, hasta que el flan tome consistencia y esté listo para desmoldar y servir.
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Cocina Flan casero Receta

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