Sin horno: cómo hacer flan casero, fácil y en menos de 20 minutos

El flan casero es un clásico, pero muchas veces el tiempo o las ganas de prender el horno juegan en contra. Para esos días en los que se busca algo dulce y fácil, existe una alternativa que se prepara en minutos y solo necesita frío para quedar lista: el flan sin horno.

Esta receta es perfecta para quienes quieren disfrutar de un postre tradicional, pero con una vuelta de tuerca. El resultado es un flan suave, cremoso y aireado, que se arma con ingredientes básicos y sin pasos complicados. Además, se puede sumar caramelo en la base para darle ese toque irresistible.

Cómo hacer flan casero sin horno

Ingredientes:

500 ml de leche

3 huevos

80 g de azúcar (o endulzante a gusto)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 sobre de gelatina sin sabor (7 a 10 g)

3 cucharadas de agua (para hidratar la gelatina)

Caramelo (opcional, para la base)

Paso a paso: