Frío polar: Catamarca y casi todo el país siguen bajo alerta por temperaturas extremas

La intensa ola de frío que afecta a la Argentina continúa marcando el panorama meteorológico del país y mantiene bajo alerta a casi todo el territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para este fin de semana la continuidad de las advertencias por temperaturas extremas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras 20 provincias, entre ellas Catamarca, debido a la persistencia de una masa de aire polar que mantiene los registros térmicos muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.

El fenómeno representa una de las irrupciones de aire frío más extensas del año y mantiene condiciones invernales severas en amplias regiones del país. En ese contexto, el organismo meteorológico nacional advirtió que las bajas temperaturas pueden generar distintos niveles de impacto sobre la salud, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población.

Mientras algunas zonas permanecen bajo alerta amarilla, determinadas áreas de las provincias de Buenos Aires y Córdoba continúan bajo alerta naranja, la categoría de mayor gravedad dentro del escenario actual.

Catamarca, entre las provincias alcanzadas por la advertencia

La provincia de Catamarca figura entre las jurisdicciones alcanzadas por las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional. Junto a ella, el organismo mantiene advertencias para las siguientes provincias y distritos: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa,Neuquén, Chubut y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La amplitud geográfica de las advertencias refleja el alcance de la masa de aire frío, que continúa dominando gran parte del territorio nacional.

Qué significa la alerta amarilla

Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla implica un efecto leve a moderado sobre la salud. No obstante, el organismo aclaró que estas condiciones pueden resultar peligrosas para determinados grupos de riesgo, entre ellos:

Niños.

Adultos mayores.

Personas con enfermedades crónicas.

La permanencia de temperaturas extremadamente bajas durante varios días consecutivos incrementa la probabilidad de complicaciones en esos sectores de la población, motivo por el cual el organismo insiste en la adopción de medidas preventivas.

Buenos Aires y Córdoba, bajo alerta naranja

La situación de mayor preocupación se concentra en sectores específicos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde continúa vigente la alerta naranja. Esta categoría es utilizada por el SMN para advertir sobre fenómenos que pueden afectar incluso a personas sanas cuando permanecen expuestas al frío durante períodos prolongados.

El organismo considera que en esas áreas el riesgo sanitario es superior al registrado bajo alerta amarilla, razón por la cual recomienda extremar las precauciones y reducir al mínimo las exposiciones innecesarias al aire libre.

Una masa de aire antártico que seguirá presente

Los modelos meteorológicos coinciden en que la masa de aire de origen antártico continuará predominando sobre gran parte del país durante los próximos días. De acuerdo con los distintos pronósticos, amplias regiones del centro y norte argentino seguirán registrando temperaturas entre 6 y 10 grados por debajo de los valores normales para esta época del año.

Además, se prevé la continuidad de heladas intensas durante las madrugadas, lo que mantendrá las condiciones propias de esta ola polar.

Aunque el núcleo más intenso del fenómeno comenzará a retirarse gradualmente durante la próxima semana, los especialistas advierten que las mañanas continuarán siendo muy frías en buena parte del territorio nacional.

El impacto del frío extremo

Durante los últimos días, distintos medios informaron un aumento en la demanda energética debido al mayor consumo de calefacción. Paralelamente, también se registró un incremento en la asistencia brindada por organismos sociales a personas en situación de calle, una situación que suele repetirse durante los episodios de temperaturas extremadamente bajas.

Estos indicadores reflejan el impacto que las condiciones meteorológicas generan sobre distintos aspectos de la vida cotidiana y sobre los servicios que deben responder ante el aumento de las necesidades derivadas del frío.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante la persistencia de las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos asociados al frío extremo.

Entre las principales medidas sugeridas se encuentran:

Evitar exposiciones prolongadas al aire libre.

Utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Prestar especial atención a embarazadas, niños y adultos mayores.

Mantener una adecuada hidratación.

Evitar el consumo de alcohol, ya que puede incrementar la pérdida de calor corporal.

Estas recomendaciones buscan disminuir el impacto que las bajas temperaturas pueden tener sobre la salud, especialmente durante jornadas con registros térmicos excepcionalmente bajos.