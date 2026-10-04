Domingo inestable y ventoso para gran parte de Catamarca

Se va el primer finde de este nuevo mes y lo hace con condiciones inestables, de acuerdo con los datos consignados por el Servicio Meteorológico Nacional. El tiempo presentará variaciones a lo largo del día, con nubosidad, chaparrones y la posibilidad de tormentas aisladas, mientras que el viento tendrá una presencia sostenida y registrará ráfagas de hasta 59 km/h. El impacto de estos fenómenos se notará en gran parte de la provincia.

El domingo arranca nublado e inestable

Durante la madrugada, el cielo estuvo mayormente nublado y el viento soplando desde el Noreste (NE), con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Ya en la mañana las condiciones meteorológicas tenderán a tornarse más inestables. El SMN anticipa chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

La temperatura marcará los 17 grados, mientras que el viento continuará predominando desde el mismo sector, aunque aumentará su intensidad hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h. Además, durante este período ya se anuncian ráfagas de entre 42 y 50 km/h, constituyendo uno de los aspectos destacados de este domingo.

La tarde, con tormentas aisladas

Para la tarde se espera una temperatura máxima de 23 grados, la marca más elevada prevista para todo el día. Sin embargo, el ascenso térmico estará acompañado por condiciones de inestabilidad. El cielo presentará tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

El viento soplará con la misma dirección, con velocidades estimadas de 13 a 22 km/h. A su vez, las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar valores de entre 51 y 59 km/h, el registro máximo previsto en el pronóstico.

Tormentas aisladas durante la noche

En la noche persistirá la inestabilidad. Se anuncia la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El termómetro marcará 19 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Para este tramo de la jornada también se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, el pronóstico presentado para Catamarca durante este domingo tendrá predominio de nubosidad y una progresiva inestabilidad, con chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas durante la tarde y la noche. El Innombrable tendrá dirección predominante del Noreste y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde.